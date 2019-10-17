В Україні платитимуть за скарги на чиновників: все, що варто знати про новий закон

"Слуга народу" ухвалила новий закон, який нібито дозволить посилити боротьбу з корупцією. Ті, хто поскаржаться на хабарника, зможуть отримати "премію" від держави. Щоправда, тут діє ціла низка обмежень.

Про те, як працюватиме нововведення і як заробити на чужій корупції – пояснює OBOZREVATEL.

Що ухвалила Рада?

П'ять головних пунктів:

викривачів корупціонерів заохочуватимуть преміями;

на чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

"скаржників" захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати в секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон набуде чинності з 1 січня 2020-го.

Закон про викривачів

Що для мене зміниться?

якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласненні і розтрату великих сум (наприклад, це пов'язано із вашою роботою, або ви з якоїсь причини стали свідком), ви можете на цьому заробити;

можливо, така схема, якщо вона дійсно здобуде популярність, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Інструкція викривача:

скаржитися треба у правоохоронні органи. Якщо поскаржитися у НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди варто повідомити про порушення;

у скарзі обов'язково має бути факт, який можна перевірити;

на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

потім має відбутися суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть тільки у тому разі, якщо збиток бюджету склав від 5 тис. прожиткових мінімумів (зараз це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Ще декілька питань:

А якщо про корупцію і так всі знають і про неї повідомлять відразу кілька викривачів?

– У такому випадку нагороду поділять між собою. Хто більше деталей повідомив, тому більше грошей і дістанеться.

Краде мій начальник. А він великий чиновник, може звільнити. Як бути?

– Закон дає гарантії анонімності. Крім того, вас не можуть звільнити або винести вирок. Якщо ж ви теж замішані у схемі – то дані, які ви надасте, не можуть використовувати проти вас. А взагалі факти корупції мають перевіряти правоохоронці.

А звідки мені платитимуть?

З бюджету. Паралельно мають ухвалити закон про цивільну конфіскацію (докладніше про нього – у наступних публікаціях OBOZREVATEL). Чиновник заплатить до бюджету (ну або у нього просто заберуть нерухомість, рахунки), а отримані гроші можуть дістатися тим, хто поскаржився на такого службовця.

І ще деякі цікаві факти

Адвокат Ігор Негієвич розповів OBOZREVATEL: у ЄС викриття корупції – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Викривач навіть може отримати звання "Людина року".

У Сполучених Штатах використовується матеріальна модель заохочення у вигляді 15, а іноді навіть 25% від суми хабара, тоді як у Південній Кореї за повідомлення про корупційні порушення громадянин може отримати до 2 млн доларів.

OBOZREVATEL продовжує розповідати про "реформи Зеленського", їхні позитивні моменти та ризики. Детальніше про те, як наше життя хоче змінити нова влада, читайте тут.

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