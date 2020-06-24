В Україні боржникам за комуналку заборонять виїзд за кордон та відберуть права

Законопроєкт "Слуг народу" №3613, покликаний знизити загальну заборгованість по країни за послуги ЖКГ, у якості покарань передбачає заборону боржникам виїзду за кордон, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

Втім, держава розглядає такі засоби примусу як крайні, а до того пропонує віддати борги частинами. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій, йдеться на сайті міністерства.

Передбачається, що закон ухвалять і він набуде чинності до 1 жовтня.

Як працюватиме закон

Законопроєкт передбачає, що борги обов'язково повинні бути реструктуризовані (простіше кажучи – поділені на частини із зобов'язанням виплатити всю суму до певного часу). Депутати дають на це термін до 5 років.

Тут є умова: загальна сума платежів (поточних та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості) не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

При цьому люди, які реструктуризували борги, не втрачають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів. Тобто, можна буде одночасно мати знижку і поступово розраховуватись зі старими боргами.

Які обмеження може накласти суд

У міністерстві зазначили, що законопроєкт запроваджує деякі тимчасові обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги.

"Зокрема, за рішенням суду може бути обмежено право виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання", – йдеться у поясненні.

Якщо люди відмовляться реструктуризувати борги, заборгованість, що утворилася станом на 01.10.2020, стягуватиметься за рішенням суду. Заходи, які можуть бути застосовані до боржника, визначаються Законом України "Про виконавче впровадження".

Розвінчали міфи

За словами Хоцянівської, законопроєкт вже встиг обрости міфами.

Міф 1 – за борги забиратимуть квартиру.

"Законом України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 це 94460 гривень), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", – сказала заступниця міністра.

Міф 2 – обов'язково забиратимуть 50% заробітної плати.

За рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації

Міф 3 – у першу чергу постраждають малозабезпечені верстви населення.

"Не постраждають. Малозабезпечені верстви населення користуються субсидією. Крім того, законопроект передбачає наявність Комісій на місцевому рівні, де розбиратимуться з можливостями оплати послуг та погашенням боргів", – сказала Хоцянівська.

Міф 4 – під реструктуризацію потраплять надумані борги.

"Це твердження не відповідає дійсності. У разі незгоди з сумою боргу, споживач звертатиметься до Комісій на місцевому рівні, де розбиратимуться з питанням боргу. Крім того, якщо споживач впевнений у своїй правоті він може звернутися до суду у будь-який час", – пояснила Хоцянівська.

Вона додала, що не відповідає дійсності інформація, що заборона щодо виїзду за кордон, користування транспортними засобами та зброєю почне діяти одразу з ухваленням Закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання. Самі ж борги пропонують автоматично списувати з зарплати або за рахунок майна, зокрема, автомобілів і житла.