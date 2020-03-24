Українцям банки дозволять користуватися картками, у яких сплив термін дії

Українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він спливатиме під час карантину.
Таке роз'яснення установам дали в НБУ, повідомили в Незалежній асоціації банків України в Facebook у вівторок, 24 березня.
Термін дії банківської картки
Що банкам рекомендує НБУ
разом з процесинговими центрами, при наявності технологічної можливості, реалізувати механізм продовження терміну дії таких платіжних карток мінімум на один квартал;
проінформувати власників карток про перелік доступних їм операцій і способів використання карти;
в разі неможливості зміни налаштувань і необхідності звернення клієнта до відділення банку організувати попередній запис, доставку картки або коригування режиму роботи відділень, щоб не допускати скупчення клієнтів у відділеннях.
Якщо банки зроблять продовжать термін дії карт, "простроченими" все одно можна буде оплачувати покупки в магазинах і інтернеті. Але їх власникам все одно краще уточнити подробиці в контакт-центрах своїх банків. Це можна зробити через інтернет або телефоном. У відділення банків під час карантину краще не йти.
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