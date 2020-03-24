Українцям банки дозволять користуватися картками, у яких сплив термін дії

Українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він спливатиме під час карантину.

Таке роз'яснення установам дали в НБУ, повідомили в Незалежній асоціації банків України в Facebook у вівторок, 24 березня.

Термін дії банківської картки

Що банкам рекомендує НБУ

разом з процесинговими центрами, при наявності технологічної можливості, реалізувати механізм продовження терміну дії таких платіжних карток мінімум на один квартал;

проінформувати власників карток про перелік доступних їм операцій і способів використання карти;

в разі неможливості зміни налаштувань і необхідності звернення клієнта до відділення банку організувати попередній запис, доставку картки або коригування режиму роботи відділень, щоб не допускати скупчення клієнтів у відділеннях.

Якщо банки зроблять продовжать термін дії карт, "простроченими" все одно можна буде оплачувати покупки в магазинах і інтернеті. Але їх власникам все одно краще уточнити подробиці в контакт-центрах своїх банків. Це можна зробити через інтернет або телефоном. У відділення банків під час карантину краще не йти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся