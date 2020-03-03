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3 березня • оновлено в 14:48
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В Україні ліквідували монополію на видобування солі: що буде з "Артемсіллю"

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В Україні скасували державну монополію на видобування солі. Тепер компанію "Артемсіль" віддадуть на приватизацію.

Про це із засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вівторок, 3 березня, у своєму Telegram-каналі. За його словами, підприємство потрапляло в скандали з корупцією і завищенням цін.

Приватизація "Артемсолі"

Приватизація "Артемсолі"

"Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль. Навіть більше, його керівництво є фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень", – написав Гончарук.

За його словами, уряд поставив крапку в цій історії: "Артемсіль" буде приватизовано через прозорий аукціон.

Також будуть приватизовані "Перший київський машинобудівний завод", "Державна продовольчо-зернова корпорація" і держкомпанія "Хліб України". Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Постанова КМУ

Постанова КМУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні приватизують "Укрспирт". Так у спиртовій галузі збираються побороти корупцію.

У 2020 році в Україні планується приватизація понад 300 державних об'єктів.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
приватизація держмайна
Особи
Олексій Гончарук Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Артемсіль приватизація
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно как ликвидирована монополия, если добытчик соли как был один так и остался. Только если раньше это была государственная монополия, то теперь она станет частной монополией. Ждём подорожание соли.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бред это все,оно государственное и приносило прибыль государству а теперь будет приносить прибыль олигарху который его купит!
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