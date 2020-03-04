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4 березня • оновлено в 16:56
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В "Слузі народу" сказали, що буде з Гончаруком в разі звільнення

8.3т
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Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку у випадку його звільнення поки не запропонували нову посаду, але він залишиться в команді "Слуг народу".

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради в середу, 4 березня, розгляне звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Очікується, що новим главою уряду стане віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

"Гончарук прийняв країну в розрусі – з діркою в бюджеті. Кадрових змін не уникнути, але у мене до нього великий кредит довіри. Він залишається в команді. Ми своїх не кидаємо", – сказав Тищенко.

Тищенко сказав, що прем'єр написав заяву про звільнення "у зв'язку із запитом суспільства". "В уряду були помилки, які суспільство не може пробачити. Тому ми сьогодні ці помилки виправляємо", – пояснив Тищенко.

При цьому на прохання журналіста перерахувати досягнення прем'єра за час роботи, Тищенко назвав лише одне: Гончарук зібрав команду.

Тищенко про майбутнє Гончарука

Тищенко про майбутнє Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про свою відставку з посади глави уряду. Про це повідомив Telegram-канал "Правда Качури" і опублікував фото самого заяви.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Микола Тищенко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"Гончарук прийняв країну в розрусі – з діркою в бюджеті." - бреше і не моргає! Сором зелений!
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