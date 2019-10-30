Заплуталися? В "Слузі народу" взяли назад слова про плату за касові апарати

В "Слузі народу" заявили, що електронні РРО для фізосіб-підприємців будуть безкоштовними, але за обслуговування буде абонплата близько 1000 грн на місяць. А потім відмовилися від своїх слів.

Касові апарати у смартфоні обійдуться українським підприємцям від тисячі гривень в місяць: така приблизна вартість обслуговування мобільного додатку Державної податкової служби, який буде доступний до безкоштовного скачування з 1 січня 2020 року. Про це розповіла представниця "Слуги народу" і один з авторів закону про "тотальну фіскалізацію" Роксолана Підласа в інтерв'ю LIGA.net.

"Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям в 50-70 тис. гривень – це точно неправда. Зараз Податкова повинна вибрати один з восьми додатків для РРО в смартфоні – він буде безкоштовним. Ймовірно, у нього буде плата за обслуговування, але мова йде про символічну суму – близько 1000 грн на місяць. Навіть для ФОП першої групи з обігом 300 000 грн це не такі великі гроші", – сказала Підласа.

Вона додала, що підприємців ніхто не змушуватиме користуватися додатком ДПС – також можна підключитися до альтернативних варіантів від інших постачальників.

А ось після публікації інтерв'ю Підласа уточнила виданню, що мова про "абонплату" за використання програмних РРО від ДПС поки не йде. "Представники Податкової служби запевнили, що питання абонплати навіть не розглядається. Держава візьме на себе всі витрати. Програмні РРО будуть безкоштовними для всіх", – зазначила Підласа.

В "Слузі народу" заплутались, чи братимуть плату за цифрові РРО

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