В Россії подорожчав бензин

В Росії в силу об'єктивних причин стався черговий стрибок цін на бензин.

Про це в блозі на OBOZREVATEL пише російський економіст Дмитро Некрасов.

За словами економіста, ціни на бензин стрибнули, бо податкове навантаження перенесли з експортних мит на податковий видобуток корисних копалин. Здійснюючи податковий маневр, в Росії не подумали, що буде відбуватися з внутрішніми цінами на нафту в ситуації, коли почнуть рости міжнародні ціни на нафту.

"У нас автоматично зі зростанням міжнародних цін на нафту, зростає податок на видобуток корисних копалин. Відповідно - ростуть внутрішні ціни як на нафту, так і на бензин. Коли вводили відповідні заходи, про це ніхто не подумав", - зазначив експерт.

"Нічого страшного і незворотного тут немає. Звичайно, навряд чи знизяться ціни на бензин, але зростання найближчим часом припиниться. Відносно того, що Росія нафтовидобувна країна, то між цим фактом і цінами на бензин не повинно бути ніякого зв'язку. Зрозуміло, що в Венесуелі, Саудівській Аравії або в Іраку дотують ціни на нафту. Але ці країни з дуже нерозумною економічною політикою", - підкреслив економіст.

"У сучасному суспільстві, якщо беремо європейські країни, в ціні бензину ціна нафти - це всього лише 20%. Все інше - це всілякі акцизи і податки. Тому, ціна на бензин не повинна залежати від того, чи є країна нафтовидобувної чи ні", - зазначив економіст.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що світові ціни на нафту марки Brent з початку року зросли приблизно на 14%. Експерти ринку прогнозують: вартість "чорного золота" зростатиме і надалі, а якщо ситуація на Близькому Сході загостриться, то вже за підсумками цього року зростання може скласти близько 30%. В цьому разі на українців чекає подорожчання бензину і газу. Крім того, така ситуація може негативно вплинути і на курс національної валюти.