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5 березня • оновлено в 15:17
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В Ощадбанк шукають нового керівника: що буде зі скандальним Пишним

1.4т
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В Ощадбанку оголосили новий конкурс на посаду голови правління.

Про це йдеться в повідомленні на сайті державного банку у четвер, 5 березня. У кандидатів на подачу документів є три тижні – до 26 березня, а сам конкурс триватиме до 26 квітня.

У серпні 2019 року в НБУ поскаржилися на непрозору процедуру продовження контракту з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.

Ощадбанк

Ощадбанк

Новий глава "Ощаду" повинен буде вирішувати стратегічні завдання, які поставив перед собою банк. Зокрема, збільшити видачу кредитів (в тому числі, малому і середньому бізнесу), збільшити прибутковість відділень і оптимізувати їхнє розташування. Також Ощадбанк збирається посилювати роль IT-технологій, створити прозору внутрішню фінансову модель і звітність, а ще скоротити портфель непрацюючих активів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагороди топ-менеджменту.

У жовтні 2019 року уряд припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків, які раніше були забраковані НБУ.

За підсумками конкурсу в наглядову раду Ощадбанку виник скандал. Претенденти, які не пройшли фінальний етап відбору, звинувачують організаторів в упередженому ставленні.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
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