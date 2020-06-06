В ОПЕК ухвалили нове рішення щодо скорочення видобутку нафти – Reuters

Міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Про це з посиланням на джерела повідомило агенство Reuters. У засіданні беруть участь 13 країн, що входять в організацію.

Скорочення видобутку нафти

Всього 10 країн ОПЕК (від скорочення звільнені Іран, Венесуела і Лівія) з цієї квоти скорочують видобуток на 6 млн барелів на добу. Через годину до них повинні приєднатися міністри з країн "не ОПЕК", які беруть участь в угоді. Сукупно всі учасники альянсу скорочують видобуток на 9,7 млн б / д протягом травня - червня.

Агентство ТАСС з посиланням на джерело в ОПЕК повідомило, що Росія і Саудівська Аравія домовилися продовжити обмеження з видобутку нафти як мінімум на місяць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту зросли напередодні переговорів ОПЕК 6 червня, на яких можуть продовжити обмеження на видобуток сировини. Так, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні виросла на 5,2% – до $42,07

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