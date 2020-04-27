В ОПЕК сказали, коли нафта знову буде по 40 доларів

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

Про це заявив президент конференції ОПЕК, міністр енергетики Алжиру Мохамед Акраб, передає "Інтерфакс-Україна".

вартість нафти

За його словами, "ринки почали подавати позитивні сигнали" в останні кілька днів після значного спаду тижнем раніше. За прогнозом, у травні-червні світові ціни в середньому зростуть до $35 за барель в результаті реалізації домовленостей ОПЕК++.

Акраб зазначив також, що крім рішень ОПЕК++ відновленню цін сприятимуть результати тих заходів, які були вжиті в деяких країнах, у тому числі в Китаї та Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 27 квітня, ціни на нафту марок Brent і WTI впали від 4 до 10% через відсутність попиту на ринку і переповнених сховищ.

Країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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