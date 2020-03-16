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16 березня • оновлено в 17:56
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/ Ринки та компанії

В обхід Росії: в Україні прибув танкер з нафтою для Білорусі

3.3т
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В Україні на морському терміналі "Південний" почалося розвантаження другого танкера з 80 тис. тонн нафти сорту Urals, яка призначена для Білорусі.

Так Білорусь заміщає сировину, яке раніше купувала у великих російських нафтових компаній. Про це в понеділок. 16 березня, повідомили на сторінці "Уктранснафти" в Facebook. Там додали, що розвантажену нафту нафтопроводом Одеса-Броди і однією з двох ниток нафтопроводу "Дружба" буде відправлено на Мозирський нафтопереробний завод.

Нафта для Білорусі

Нафта для Білорусі

У компанії уточнили, що розвантаження йде в рамках договору між "Укртранснафтою" і BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є "дочкою" "Білоруської нафтової компанії", про надання послуг з транспортування нафти в Білорусь.

12 березня "Укртранснафта" на морському нафтовому терміналі "Південний" прийняла перший танкер з 90 тис. тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light для Білорусі. Його розвантажили 14 березня о 7.30 ранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Укртранснафта
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
только второй танкер? Белоруссия покупала 24 милна тонн нефти... даже если она купит 18 млнов тонн, то это сколько танкеров по 80 тыс тонн? у меня 225 штук получилось, почти каждый день должен прибывать и разгружаться новый танкер... кактотак... это я для тупих кклив разъясняю...
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Экель Анатолий
Экель Анатолий
Zhikharev Dmitry, Все верно в Вашей математике,но на обработку одного танкера необходимо до 5 часов,так что все возможно
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