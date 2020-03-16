В обхід Росії: в Україні прибув танкер з нафтою для Білорусі

В Україні на морському терміналі "Південний" почалося розвантаження другого танкера з 80 тис. тонн нафти сорту Urals, яка призначена для Білорусі.
Так Білорусь заміщає сировину, яке раніше купувала у великих російських нафтових компаній. Про це в понеділок. 16 березня, повідомили на сторінці "Уктранснафти" в Facebook. Там додали, що розвантажену нафту нафтопроводом Одеса-Броди і однією з двох ниток нафтопроводу "Дружба" буде відправлено на Мозирський нафтопереробний завод.
Нафта для Білорусі
У компанії уточнили, що розвантаження йде в рамках договору між "Укртранснафтою" і BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є "дочкою" "Білоруської нафтової компанії", про надання послуг з транспортування нафти в Білорусь.
12 березня "Укртранснафта" на морському нафтовому терміналі "Південний" прийняла перший танкер з 90 тис. тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light для Білорусі. Його розвантажили 14 березня о 7.30 ранку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.
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