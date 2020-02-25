В НБУ заявили, що українську економіку "не ухандохали"

У Нацбанку заявили, що українська економіка зараз перебуває в набагато кращому стані, ніж 5, 10 або 15 років тому, томе не можна казати, що її "ухандохали".

У регуляторі вважають, що з кожним роком ситуація виглядає все більш здоровою. На сторінці НБУ у Facebook розвіяли кілька "страшилок", пов'язаних з цією темою.

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Інфляція

В НБУ заявили, що послідовна монетарна політика дозволила знизити інфляцію до мети в 5%. Підтримання інфляції на цьому рівні є вкрай важливим для стійкого економічного зростання, адже висока та непередбачувана інфляція відлякує іноземних інвесторів та ускладнює прогнозування бізнесу.

У НБУ спростували міфи

Відсотки за кредитами

Постійні стрибки інфляції у минулі роки заважали знижувати процентні ставки за кредитами і робили їх недоступними. Зараз ситуація змінюється. Вартість кредитних ресурсів зменшувалася в 2019 році і має відчутно знизитися у 2020 році. Це буде стимулом для економічного зростання.

Спад промисловості в кінці 2019 року

У НБУ заявили, що спад показників промисловості в 2019 році не є ознакою наступаючої кризи. Причина цього – падіння світового попиту та цін на товарних ринках внаслідок активізації торговельних воєн. Ці фактори відбилася і на багатьох інших країнах.

Також в Нацбанку відзначили, що промисловість – важливий, але не єдиний сектор економіки. В цілому економіка в 2019 році зросла приблизно на 3,2%. "Гарні показники демонстрували галузі торгівлі, транспорту, будівництва, сектору послуг, зокрема й IT. Черговий рекордний врожай зафіксовано в аграрному секторі, що дало змогу нарощувати експорт", – відзначили в НБУ.

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Масовий продаж ОВДП

У НБУ вважають, що так звана "піраміда ОВДП" існує тільки в уяві тих, чиє завдання – маніпулювати громадською думкою. "Насправді, співвідношення державного боргу до ВВП за останні роки знизилося з більш ніж 80% до близько 50%, а відсоткові ставки за державним боргом лише за останній рік знизилися вдвічі – до 9-10%. Водночас більшість розміщуваних ОВДП в гривні – довгострокові. З якого боку не подивитися, піраміди так не працюють", – заявили у Нацбанку.

Прогноз по зростанню економіки

У регуляторі заявили, що 3,5-4% економічного зростання, які прогнозує НБУ в наступні роки, – це досить консервативний сценарій. Цього замало. Водночас у разі проведення структурних реформ, спрямованих на подальше поліпшення бізнес-клімату, Україна матиме значно більші темпи зростання, які дадуть змогу наздоганяти сусідів з ЄС за рівнем добробуту громадян

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.

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