В "Нафтогазі" відповіли на провокаційне запитання "Газпрому"

"Нафтогаз" запропонував голові правління та заступнику голови ради директорів ПАТ "Газпром" Олексію Міллеру вирішити питання щодо тарифу на транзит газу після 2019 року на переговорах, ініційованих ЄС.

"Пропонуємо пану Міллеру обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією", - зазначили в прес-службі "Нафтогазу".

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Нагадуємо, що раніше заступник голови правління концерну Олександр Медведєв заявив про те, що "Газпром" хотів би зрозуміти, з ким із українських органів влади потрібно вести переговори про тариф на транзит газу після 2019 року.

"Обсяги транзиту газу через Україну будуть визначатися абсолютно з інших міркувань. Як говорив наш президент, мають бути економічні умови. Це не тільки рівень тарифу, а й гарантії дотримання цього тарифу", - сказав Медведєв, зазначивши при цьому, що поки незрозуміло, з ким вести переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

НАК "Нафтогаз України" висміяв російського газового монополіста "Газпром", який зажадав повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу через українську територію.