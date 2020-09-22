У ''Нафтогазі'' пояснили, через що виникли мільярдні борги за газ

У "Нафтогазі" заявили, що величезні борги на ринку газу виникли через недоліки державного регулювання. Річ у тому, що підприємства теплокомуненерго не можуть штрафувати своїх боржників за тією ж ставкою, за якою їх штрафує "Нафтогаз".

Про це заявила директорка із взаємодії з органами державної влади НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська, повідомив UBR.

"Є знову ж таки питання недосконалого державного регулювання. Якщо ми за Господарським кодексом зобов'язані виставляти штрафи і пені, ми не можемо їх не виставляти. Ці компанії теплокомуненерго своїм боржникам не можуть виставляти за такою самою ставкою штрафи і пені, тому виходить так, що у них створюється така заборгованість", – сказала Осмоловська.

За її словами, ключ до розв'язання цієї проблеми є у Верховної Ради, яка може знайти вихід із ситуації та дозволити стартувати опалювальному сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться із постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами нижчими, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані поставляти газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умову вилучили.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – з 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.