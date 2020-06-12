Шахтарі продовжили бунт у "ЛНР": з'явилося свіже відео з Антрацита

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині вже тиждень триває бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".

Протести почали 5 червня, а 9 червня більше сотні шахтарів оголосили голодування. Після цього "владп" "ЛНР" влаштувала арешти серед найбільш активних її учасників. Також вона глушить мобільний зв'язок і блокує доступ до соцмереж. Про це повідомляють місцеві блогери (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найцікавіше те, що після початку мітингу, дивовижним чином пропав мобільний зв'язок. Дракон хунти кабель перегриз, ага", – прокоментував в Telegram блогер "Ф*шик донецький".

Він додав, що 12 червня перебої зі зв'язком почалися і в інших містах, які знаходяться під контролем бойовиків. "До речі, магічним чином зник МТС в Донецьку, Старобешеве і Макіївці після початку мітингу шахтарів у Антрациті. З півгодини вже немає зв'язку", – додав блогер.

Бунт шахтарів в Антрациті

Бунт шахтарів в Антрациті

Як повідомляв OBOZREVATEL, бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрила шахту "Никанор-Нова".

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" влаштували акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.

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