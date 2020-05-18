В "ЛНР" після бунту шахтарів через зарплату закрили шахту

Бунт шахтарів через борги з зарплати в окупованому бойовиками "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрила шахту "Никанор-Нова".

Сотні людей залишилися без роботи, а депресивне і без того містечко опинилося на межі вимирання. Про це в Twitter повідомив блогер Денис Казанський.

"Бунт шахтарів в Зоринську закінчився передбачувано. Найактивніших звільнили з шахти першими. Тепер вони бояться МГБ. Шахту "Никанор-Нова"закривають. Спасибі, Росія!", – написав Казанський.

Бунт шахтарів в Зоринську закінчився передбачувано. Найактивніших звільнили з шахти першими. Тепер вони бояться МГБ. Шахту "Никанор-Нова" закривають.



Спасибі, Росія! pic.twitter.com/qpQYucXSdG - Денис Казанський (@den_kazansky) May 17, 2020

"Ласкаво просимо в окопи!", – прокоментував користувач з ніком "Ветер перемен".

"А як заливалися: ро-ссі-я, ро-ссі-я!", – відповів йому "Американський респіратор".

"Закриють і не пікнуть. Пуйло пришле свою гвардію і сядуть на жопу. Це вони в Україні могли касками гепати на Хрещатику. Вони таке життя нарефередили", – прокоментувала Марія Костюк.

"Думаю, що ми про них хвилюватися не повинні. Вони ж бо такий волелюбний народ, візьмуть зберуться і будівлю МГБ легко захоплять, як СБУ в 2014 році. Тим більше, що зброї в шахтах же багато, ми пам'ятаємо це", – написали в обговоренні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики, що захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили з середини літа, а тому влаштовують страйки.

Терористичним "республікам Л/ДНР", які підтримує Росія, катастрофічно не вистачає грошей. Їх економіку не рятують навіть вливання з Москви.

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