Терористи "ДНР" і "ЛНР" придумали кілька способів, як замовчувати тему боргів із зарплати на шахтах і заводах. Наприклад, вони заборонили говорити про це підконтрольним ЗМІ.

А на підприємствах "капають" по кілька відсотків від боргу, щоб можна було відзвітувати про "часткове погашення" боргу. Про це йдеться в публікації Telegram-каналів "Луганський інсайд" і "Владислав Вугільний".

Так, співробітники Алчевського меткобінату ("ЛНР"), 1 серпня отримали 18% зарплати за травень. Виплати на АМК "капають" потроху щотижня.

Подібна ситуація і на шахті "Комсомолець Донбасу" ("ДНР"). "Шахтар розповідає, що на шахті в Кіровському затримки зарплати травень, червень і, ось, вже липень. При цьому лікарняний платять більш оперативно. Мужики зверталися в прокуратуру щодо невиплати, але там лайфхак: платять певний відсоток, щоб говорити, що виплатили частину зарплати", – йдеться в повідомленні каналу "Владислав Вугільний".

В "ЛДНР" придумали, як замовчувати тему боргів з зарплати шахтарям Telegram "Владислав Вугільний"

Втім, на офіційному рівні тема боргів на шахтах під табу.

"Шахтарі колишнього "Центруголь" звертаються до Генеральної прокуратури (і суду) з приводу виплат боргів, проте результату немає. Візьмемо конкретний випадок – шахтар звернувся в прокуратуру з приводу виплати боргів із серпня 2019 року по лютий 2020 року, яка направила на адресу "Центругля" документ прокурорського реагування 23 червня. На виконання його дається 30 днів. За підсумком рішення прокуратури виконано не було", – повідомив канал.

Борги шахтарям в "ЛНР" Telegram Луганський інсайд

Наприклад, в "генеральній прокуратурі ЛНР" шахтарю, який зажадав розібратися з боргами по зарплата, запропонували шукати правду в суді самому.

Борги шахтарям в "ЛНР" Telegram Луганський інсайд

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині стався бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".

Бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрилf шахту "Никанор-Нова".

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" влаштували акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.

Терористи "ДНР" заборгували працівникам підприємства "Донбассуглереструктурізація" за зарплатою більше 110 млн рублів.