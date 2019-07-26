В Італії зірвалися сотні авіарейсів через страйк: що вимагають

В Італії у п'ятницю, 26 липня, проходить страйк працівників авіаційного транспорту, які вимагають підвищення зарплат. Через це скасовані або відкладені сотні рейсів.

Як повідомляє газета La Repubblica, акція розпочалася о 10 ранку і триватиме до 14 години за місцевим часом. У протесті, організованому профспілками Filt Cgil, Fit Cisl і Uiltrasporti, беруть участь пілоти, бортпровідники і співробітники наземних служб всіх авіакомпаній, що ведуть діяльність в Італії, а також компаній, які управляють аеропортами.

Протестуючі вимагають переглянути деякі норми, що стосуються, зокрема, зарплат.

"Найбільша авіакомпанія Італії Alitalia підготувалася до страйку і заздалегідь скасувала 113 рейсів, запланованих на п'ятницю. Після протесту авіакомпанія виділить на внутрішні і міжнародні рейси більш місткі літаки, щоб 60% пасажирів змогли полетіти в той же день", - повідомляє видання.

Авіакомпанія Ryanair не стала скасовувати рейси, однак попросила пасажирів прибувати в аеропорт за три години до вильоту.

Як повідомляє український ресурс Avianews, авіакомпанія Ernest Airlines через страйк скасувала два оборотних рейси в Україну, запланованих на 26 липня, і перенесла виконання ще одного на більш пізній.

"Через страйк скасовано рейси EG 275 Неаполь-Київ, EG 276 Київ-Неаполь, EG 278 Львів-Неаполь і EG 277 Неаполь-Львів. Також на кілька годин перенесено виконання рейсу EG 223 Бергамо-Львів. Рейси до Італії виконують також українські авіакомпанії МАУ, SkyUp і італійська Alitalia, однак жоден з цих авіаперевізників не оголосив про зміну графіка рейсів між Україною та Італією", - сказано в матеріалі.

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Alitalia скасувала більше сотні рейсів Alitalia

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 15 січня, у восьми найбільших аеропортах Німеччини пройшли так звані попереджувальні страйки працівників служб безпеки: до них приєднаються співробітники портів Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига і Мюнхена.

Також в Берліні в п'ятницю, 15 лютого, влаштували масовий страйк працівники громадського транспорту. Ситуація створила проблеми для сотень тисяч жителів столиці Німеччини.

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