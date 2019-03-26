В Італії різко впали ціни на газ та електрику: названі причини

В Італії прогнозують подальше падіння цін на газ (до -9,9%) і електроенергію (до -8,5%).

Як повідомляє La Repubblica, зменшення цін спостерігалося і в перші три місяці 2019 року. Вищевказаних відсотків зниження вартості тарифів країна досягне в другому кварталі року (із 1 квітня до кінця червня).

Подібна тенденція, відзначається в матеріалі, стала можливою завдяки м'якій зимі в країні, а також ситуації з цінами на сировину на міжнародному ринку.

Антикор

"Відбулося зниження цін на поставки газу на міжнародних ринках. Іншими словами: ціни на метан на оптовому ринку впали, а попит знизився через вищі температури. Колись ціни на газ відповідали цінам на нафту і слідували тенденціям на ринках. В останні роки ці два ринки стали все більш автономними, особливо після зростання ринку зрідженого природного газу, коли сировина продається по всьому світу за допомогою перевезень морським транспортом", — йдеться в матеріалі.

"Це позитивно вплине на громадян, особливо бідних, які зможуть отримати вигоду з різкого зниження кількості рахунків. Уряд зобов'язується разом із владою сектору вжити всіх заходів контролю, необхідних для захисту споживачів, водночас підтримуючи політику зниження витрат на електроенергію і газ", — прокоментував ситуацію міністр економічного розвитку Італії Луїджі Ді Майо.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Італії різко знизили пенсійний вік і впровадили "базовий дохід" для незаможних громадян, які не можуть знайти роботу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!