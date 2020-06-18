У "Газпромі" звільнили менеджера, який заявив про проблеми з газопроводом "Сила Сибіру"

У російському "Газпромі" звільнили топменеджера, який публічно визнав проблеми з газопроводом "Сила Сибіру". По ньому Росія постачає газ до Китаю.

Цей співробітник розповів ЗМІ "внутрішню" інформацію про колосальні проблеми на одному з родовищ, які ставлять під загрозу виконання 30-річного контракту на постачання газу до Китаю і весь проєкт "Сила Сибіру". Про це повідомила "Лента".

Йдеться про заступника 307-го департаменту "Газпрому" Андрія Філіппова. "Філіппова в нашій системі більше немає, можливо, вас зацікавлять інші заступники голови 307-го департаменту?" – заявив представник компанії.

Джерело видання повідомило, що формально Філіппова відправили на пенсію, хоча він 1961 року народження й пенсійного віку поки не досяг. Насправді, за словами представника компанії, Філіппова прибрали через витік у ЗМІ проблем із проєктом "Сила Сибіру". "15 червня був останній робочий день", – зазначило джерело.

Про що розповів Філіппов

Філіппов разом із колегами розповів ЗМІ про численні порушення під час освоєння Чаяндинського газового родовища, яке виступає ресурсною базою для газопроводу "Сила Сибіру".

Комплекс проблем, про які топменеджери замовчували роками, може призвести до зриву багатомільярдного контракту на постачання газу до Китаю, а сам "Газпром" може втратити понад 1,5 трильйона рублів.

Одне з ключових родовищ для "Сили Сибіру" – Чаяндинське – вже не виходить на прогнозний рівень видобування.

Кількість свердловин на родовищі впала з 335 до 278, а прогнозний рівень видобування – з запланованих 25,4 мільярда кубів газу в рік до 22,7 мільярда.

Настільки різке зниження рівня видобування ставить під загрозу весь проєкт. Водночас "Газпром" уже анонсував "Силу Сибіру-2", що, найімовірніше, будуватиметься для порятунку й заповнення газом першої "Сили Сибіру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм постачання газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але натомість практично даремно витратила сотні мільярдів доларів. Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін.