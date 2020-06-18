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У "Газпромі" звільнили менеджера, який заявив про проблеми з газопроводом "Сила Сибіру"

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
3,7 т.
Газопровід 'Сила Сибіру'

Газопровід "Сила Сибіру"

У російському "Газпромі" звільнили топменеджера, який публічно визнав проблеми з газопроводом "Сила Сибіру". По ньому Росія постачає газ до Китаю.

Цей співробітник розповів ЗМІ "внутрішню" інформацію про колосальні проблеми на одному з родовищ, які ставлять під загрозу виконання 30-річного контракту на постачання газу до Китаю і весь проєкт "Сила Сибіру". Про це повідомила "Лента".

Йдеться про заступника 307-го департаменту "Газпрому" Андрія Філіппова. "Філіппова в нашій системі більше немає, можливо, вас зацікавлять інші заступники голови 307-го департаменту?" – заявив представник компанії.

Джерело видання повідомило, що формально Філіппова відправили на пенсію, хоча він 1961 року народження й пенсійного віку поки не досяг. Насправді, за словами представника компанії, Філіппова прибрали через витік у ЗМІ проблем із проєктом "Сила Сибіру". "15 червня був останній робочий день", – зазначило джерело.

Про що розповів Філіппов

Філіппов разом із колегами розповів ЗМІ про численні порушення під час освоєння Чаяндинського газового родовища, яке виступає ресурсною базою для газопроводу "Сила Сибіру".

  • Комплекс проблем, про які топменеджери замовчували роками, може призвести до зриву багатомільярдного контракту на постачання газу до Китаю, а сам "Газпром" може втратити понад 1,5 трильйона рублів.

  • Одне з ключових родовищ для "Сили Сибіру" – Чаяндинське – вже не виходить на прогнозний рівень видобування.

  • Кількість свердловин на родовищі впала з 335 до 278, а прогнозний рівень видобування – з запланованих 25,4 мільярда кубів газу в рік до 22,7 мільярда.

  • Настільки різке зниження рівня видобування ставить під загрозу весь проєкт. Водночас "Газпром" уже анонсував "Силу Сибіру-2", що, найімовірніше, будуватиметься для порятунку й заповнення газом першої "Сили Сибіру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм постачання газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але натомість практично даремно витратила сотні мільярдів доларів. Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін.

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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії