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В ЄС розповіли, коли виділять Україні наступний транш: умови

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Виділення Євросоюзом наступного траншу макрофінансової допомоги Україні буде можливим після завершення парламентських виборів, адже деякі заходи, пов'язані з його виплатою, вимагають рішень вже нової Верховної Ради.

Про це 5 липня в Брюсселі напередодні київського саміту ЄС заявив високопоставлений європейський дипломат, повідомляє Укрінформ.

Саміт ЄС у Брюсселі

Саміт ЄС у Брюсселі

ТАСС

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"На даний момент немає конкретної дати, коли буде виплачений наступний транш макрофінансової допомоги – а це близько 500 млн євро. Деякі необхідні для цього дії зажадають також парламентського втручання, тому Верховна Рада має проголосувати за низкою питань. Це важко зробити до парламентських виборів, але ми очікуємо, що це буде швидко зроблено після них ", – сказав європейський дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки і оборони.

Раніше в Євросоюзі підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов'я.

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Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
макрофінансова допомога
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Сами-то что можете? Сами всё просрали, а помогать должен "дядя".
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Широков Денис
Широков Денис
МАКРОфинансовая помощь?Бггг.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы остановитесь...тормозните...посмотрите во что вы...идиоты превратились...Вы попрашайки радуетесь любой подачке...Где ваша национальная гордость??? Какая срамота...Ползаете на коленях..То там попросите...то там...Как мерзко..Не народ а дерьмо))
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Федоров Александр
Федоров Александр
Сидоров Андрей, Петрундель приучил. Ничего уж тут не поделаешь -- Клим Чугукин --,алкоголизм, три судимости,"всё поделить"...
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