В ЄС повії залишилися без роботи через коронавірус та організували краудфандинг

В одній із країн ЄС, Нідерландах, повії залишилися без роботи через пандемію коронавірусу. Вони вирішили об'єднатися і зібрати за допомогою краудфандингу гроші на допомогу постраждалим співробітницям.

Про це пише Reuters. Влада вирішила закрити всі секс-заклади у кварталі Червоних ліхтарів. Рішення сильно вдарило по доходах секс-робітниць.

Через тимчасове обмеження на роботу повії в Нідерландах вирішили організувати краудфандинг для того, щоб зібрати гроші на підтримку найбільш постраждалих від кризи колег. До вечора понеділка вони зібрали вже 4,4 тисячі євро. Організатори планують видавати по 40 євро тим, хто найбільш гостро потребує коштів через втрату клієнтів.

Як пояснила представниця Об'єднання працівників секс-індустрії Нідерландів (PROUD), повії в ситуації, що склалася, найбільш уразливі, оскільки не мають гарантованого доходу або оплачуваного лікарняного. При цьому проституція в країні є легальною, і такі жінки і чоловіки платять податки нарівні з іншими громадянами.

За даними ООН, у Нідерландах в секс-індустрії працюють близько 25 тисяч осіб, більшість з яких жінки. Однак в організації допускають, що кількість повій може бути вищою, оскільки багато хто працює таємно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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