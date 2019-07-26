В "Борисполі" затримали матір Онищенка: ЗМІ поділились деталями операції САП

25 липня 2019 в аеропорту "Бориспіль" затримали ймовірну учасницю схем з розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Фігурантка ховалася від слідства і була оголошена в розшук з серпня 2016 року.

"25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року", - сказано в повідомленні.

САП не називає імені затриманої. За даними джерела "Української правди", це Інесса Кадирова - матір Олександра Онищенка, якого правоохоронці підозрюють в організації злочинної схеми.

Мати Олександра Онищенка "Українська правда"

Правоохоронці звернулись до суду з клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побіжний український депутат і газовий олігарх Олександр Онищенко, який ховається в Іспанії від кримінальної відповідальності, звинуватив Національне антикорупційне бюро в тиску і спроби заарештувати його матір.

30 березня 2017 року Інесу Кадирову затримали в Мадриді за запитом НАБУ. Однак вона вийшла на з вободи вже на следющие день. Про це повідомляв сам Онищенко.

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