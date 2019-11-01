"Уже до Нового року!" Розкрито небезпеку нових купюр для українців

Фальшивомонетники зможуть налагодити випуск підроблених купюр у 1000 гривень вже до Нового року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, злочинцям, щоб скопіювати дизайн купюр і розтиражувати, потрібно зовсім небагато часу. Далі все залежить від того, наскільки це "просунута" підробка.

"Є високотехнологічні, націлені на те, щоб помилилася навіть досвідчена людина. Такі банкноти розпізнаються тільки в банках за допомогою спеціального обладнання. А у деяких випадках навіть банки їх приймають, і визначити підробку може тільки Нацбанк за допомогою своєї експертизи. А є підробки примітивні, націлені на те, щоб у те, що вони справжні, повірила людина необізнана або зі слабким зором. Як правило, через місяць-два після виходу нової банкноти з'являються підробки в кожному з цих сегментів. Так що до Нового року, я думаю, вже можна прогнозувати появу підроблених 1000 гривень", – сказав Кущ.

Експерт каже, що чим крупніше номінал банкноти, там вона привабливіше для фальшивомонетників: при однакових затратах на виготовлення за її допомогою можна отримати більше прибутку. Але поки, за його словами, інформації, що стали з'являтися підроблені купюри номіналом 1000 гривень, не було.

"Хоча, завжди після появи нової банкноти відбувається спалах активності фальшивомонетників, які намагаються під виглядом соціальних служб нав'язати підробки літнім, соціально незахищеним людям. Також жертвами стають ті, хто не знає, як виглядають нові гроші", – зазначив Кущ.

Підроблені 1000 гривень можуть з'явитися до Нового року

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в серпні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках впізнають нову купюру і приймають для платежів.

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