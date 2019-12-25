Успіх або "зрада": газовому контракту України та Росії дали оцінку

"Нафтогаз України" на переговорах щодо транзиту російського газу мав хороші шанси дотиснути "Газпром", але погодився на "нульовий варіант", щоб не загострювати протистояння з РФ.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з енергетичних питань Іван Надєїн, оцінюючи новий п'ятирічний контракт на транзит газу. За його словами, не можна сказати, що це "зрада" чи перемога.

"Ми мали дуже непогані переваги наприкінці цього року. Ми мали виграшний арбітраж, мали можливість не отримувати газ по транзиту. "Газпром" був набагато більш залежний від нас. Безсумнівно, в цих умовах можна було очікувати великих результатів, ніж отримати і так виграшний Стокгольм, відкликати інші позови", – зазначив експерт.

"Але "Нафтогаз" і уряд – не приватна компанія. Будь-який європейський гравець ринку максимально б витискав з "Газпрому" ще більше, і він би виграв. Я думаю, і Україна б виграла. Але все-таки за нами стоїть народ, стоїть населення, і уряд обрав шлях меншої турбулентності, щоб отримати ці додаткові дивіденди. Це нульовий варіант для України, я вважаю. В цілому, він непоганий. Якби в 2016 році хтось сказав, що ми з "Газпрому" можемо витягнути ресурс і диктувати йому умови, ніхто б у це не повірив", – сказав він.

За словами Надєїна, енергетична політика України протягом п'яти років показала, що перемогти "Газпром" реально.

"Ми бачимо реакцію росіян – вони ще півроку тому не допускали такої можливості, що, по-перше, виплатять гроші, по-друге, самі погодяться на транзит – і не на один рік, а як мінімум на п'ять", – зазначив він.

Також експерт спрогнозував, що Україна отримає більш високу ціну за прокачування газу, але буде втрачати обсяги транзиту.

"Північний потік-2" буде добудований, і ми на нього не вплинемо... На цей рік ціна виросте і у нас не дуже сильно впаде обсяг, але далі ми будемо втрачати, безсумнівно. Тут динаміка не на нашу користь", – заявив Надєїн.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

Росія виплатить Україні 3 млрд боргу "живими грошима" до кінця 2019 року за рішенням Стокгольмського арбітражу. У свою чергу, Україна відкличе подальші позови до "Газпрому".

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