Ключевая ошибка, которую может допустить власть – это усиление фискализации бизнеса в условиях кризиса.

Если говорить конкретно о налоговой, наибольшая опасность – это переход в формат абсолютизации цифр налоговых сборов и выкручивания рук бизнесу. Сейчас этого нет, но есть попытки сменить руководство налоговой службы, что приведет лишь к сокращению поступлений в бюджет и увеличению удельного веса теневой экономики.

В нынешнем кадровом калейдоскопе порой очень трудно разобраться в истинных причинах увольнений/назначений: жизненный цикл министра сейчас как у мушки-дрозофилы.

Для меня маркером является то, с чего начинает тот или иной назначенец. Если с системных изменений – надежда есть, если с кадровой перетасовки и проталкивания своих людей на "хлебные" должности – есть повод задуматься.

Быстрая отставка министра финансов Игоря Уманского произошла сразу после его попытки поменять главу налоговой службы (во всяком случае, такая информация попала в СМИ). В этом плане, реакция премьера оказалась в чем-то закономерной – вначале первые результаты работы и концептуальные антикризисные решения, а уже затем по результатам – разговор о кадровых перестановках.

К работе государственных налоговых органов всегда будут вопросы, но в чем проявляется искусство фискального антикризисного менеджмента? В первую очередь в грамотном определении тех точек реального сектора экономики, которые нуждаются в помощи и тех, которые наоборот могли бы помочь в наполнении бюджета. Простыми словами в поиске фискальных доноров и реципиентов. К первым стоит отнести подакцизные товары (кроме электроэнергии), производители которых в нынешних условиях могут нарастить налоговые отчисления, а к последним – малый и средний бизнес.

В этом плане, усилия Верланова, как главы налоговой, по усилению сборов акцизов и реформировании администрирования налога на добавленную стоимость, необходимо поддержать на уровне правительства. Сейчас нужно быть очень осторожными в оценках, ведь у сохранивших силу групп влияния, всегда будет оставаться желание переиграть ситуацию с точностью до наоборот – например, под видом необходимости выпуска антисептика – выбить налоговые льготы по акцизу и на самом деле, наводнить рынок суррогатным пойлом. А бюджетный недобор закрыть с помощью остатков экономики сразу после карантина.

Именно поэтому пост главы налоговой сейчас становится объектом атак со всех сторон, так как часть "бизнеса" рассматривает смену руководителя как способ не выживания во время кризиса, а как механизм заработка сверхдоходов в период оного. Кроме того, в любую кризисную эпоху, все познается в сравнении и общепринятые критерии оценки иногда дают сбой.

Уже сейчас понятно, что бюджет на 2020-й нужно сокращать по доходам, так как экономика не вытянет такой налоговой нагрузки. Но недобор в размере 30% по таможне в сравнении с планом – это явный перебор, особенно если сравнить с данными налоговой службы.

Нефедов все время пенял на укрепление гривни в 2019-м, но посмотрим как ему поможет нарастить сборы девальвация и вообще, где те самые миллиардные потоки контрабанды, "отбеливание" которых могло принести государству намного больше, чем было утрачено в результате атипичного укрепления гривни в прошлом году.

Уже очевидно, что бюджет секвестируют. Но даже сейчас есть условно объективный критерий оценки – это сравнение до карантинных показателей 2020-го с аналогичным периодом прошлого года. В этом плане, вызывает "удивление" как таможня под руководством Нефедова в январе 2020-го умудрилась недобрать 4,34 млрд. грн. по сравнению с январем 2019-го (на 19,5% меньше) и одной лишь ревальвацией гривны этот "феномен" не объяснишь (кстати, февраль-2020 к февралю 2019 на таможне также показал провал на 6,2%).

Ведь та же налоговая по сравнению с прошлым годом увеличила сборы (даже с учетом авансового платежа Нафтогаза).

И то, что главный таможенный виновник "бюджетного торжества" остается на своем посту, вызывает уже даже не удивление, а более крепкие чувства. "Каких недоборов вам еще не хватает…". Может кто-то наверху забыл, что импортный НДС – у нас бюджетообразующий налог?

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