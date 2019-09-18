Уряд остаточно затвердив поділ "Нафтогазу": стали відомі подробиці

Кабінет міністрів України затвердив поділ (анбандлінг) газового монополіста – НАК "Нафтогаз". Це дозволяє створити незалежного оператора газотранспортної системи України.

Про це в середу, 18 вересня, повідомили в прес-службі уряду.

"Нарешті ми відокремили транспортування природного газу від його видобутку та постачання. Це те, чого не могли зробити протягом останніх трьох років. Ми створили незалежного оператора в повній відповідності з вимогами європейського законодавства. Цим відкриємо можливість для залучення інвестицій в українську ГТС" , – прокоментував рішення прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Затвердження моделі анбандлінга дозволить продовжити розпочаті раніше процедури і завершити їх до кінця 2019 року, кажуть в уряді.

За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія ОРЖЕЛЬ, цей крок посилить позиції України напередодні трехстороннікх переговорів по транзиту газу між Україною, ЄС і РФ.

Керувати ГТС буде нова компанія – акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України".

У Кабміні повідомляють, що вже передали Міністерству фінансів повноваження з управління 100 відсотків АТ "Магістральні газопроводи України".

Це забезпечить незалежність нового оператора ГТС від НАК "Нафтогаз України". Також це повністю відокремить діяльність з транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу.

"Із завершенням анбандлінга Україна зробить новий крок в розвитку ринку газу і виконає взяті на себе зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС", – додали в Кабміні.

"Нафтогаз" розділили

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський заявив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!