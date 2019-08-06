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"Уникнути колапсу": Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом

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Проблема з недостачею локомотивів для експорту зернових у піковий період має бути вирішена системно, і Мініфраструктури над цим вже працює.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чиновник заявив, що Міністерство вже найближчим часом прийме відповідні рішення, в тому числі і кадрові.

"Уникнути колапсу": Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом

"Щодо локомотивної тяги, в діяльності будь-якої державної компанії чи у формуванні державної політики має бути система. Не можна на скору будувати дороги, не можна на скору виробляти локомотиви. Якщо є чітке бачення, що ми зробили підписавши контракт з General Electric, щоб замінити існуючу на УЗ теплову тягу, те саме буде з електролокомотивами", – відповів Омелян.

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"Якнайшвидше має бути підписаний контракт з провідним світовим виробником електролокомотивів для потреб УЗ та, можливо, інших видів транспорту в Україні. Це системне вирішення проблеми, щоб кожного року і пікові місяці ми не жалілися на те, що локомотивів не вистачає", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного рекордного врожаю зерна.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
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CARGO 100
CARGO 100
Похоже, шо вам даже паровозы не помогут ... Ни угля, ни леса ...
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Тьфу ты млять. Я его на Тверской с 8 утра до 22 вечера жду на боевом Абрамсе, на изготове жовто-блакитным платочком путь на Кремль махая указывать, а этот пес смердячий какими то нехватками локомотивов занимается.
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