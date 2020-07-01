'УМХ хоче собі Тимошенко-2': медіахолдинг Курченка терміново зеленіє

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) шукає керівника Українського медіахолдингу (УМХ) олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Офіційно документи приймають до 3 липня, проте за інформацією OBOZREVATEL, рішення вже затверджено, і компанія, як пишуть ЗМІ, пригледіла собі заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про те, кому й навіщо знадобився один із найбільших медіаактивів і як він може потрапити в руки наближеного, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тимошенко може перетворитися на медіаолігарха?

Ще кілька місяців тому в мережу злили листування заступника голови АРМА Володимира Павленка з міністром юстиції Денисом Малюською. Член Кабміну повідомив, що УМХ Курченко "хоче собі" Кирила Тимошенка, заступника голови ОП, що відповідає за інформаційну політику.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

Водночас чиновники всерйоз міркували, що можуть виміняти в Тимошенка за холдинг. Наприклад, заступник голови ОП тісно спілкується з президентом Володимиром Зеленським та в разі необхідності може допомогти не потрапити під чергову "чистку".

Так правда, що заступник голови Офісу президента може отримати холдинг Курченка?

Так, може, але за певною процедурою. До 3 липня АРМА приймає заявки від усіх, хто хоче керувати активом. Згідно із законом конкурс повинен бути відкритим, а переможця обере тендерний комітет. Але, як показує практика, важелі впливу знаходяться навіть на найбільш незалежний "комітет", а результати конкурсу завжди можна "поправити".

Сам Тимошенко, найімовірніше, брати участі в конкурсі не буде. За інформацією OBOZREVATEL, задіяти можуть пов'язані з підприємцем Борисом Баумом компанії (разом із Тимошенком він організовував Фонд щодо боротьби з коронавірусом і доставляв нібито гуманітарні вантажі з Китаю).

Стати управителем – ідеальний варіант дістати величезний холдинг і не платити за нього. Він повинен ефективно організувати роботу, але не зобов'язаний купувати майно. І в управлінні медіа інші активи можуть перебувати доти, доки з них не знімуть арешт. А в разі Курченка може минути багато років. Або навпаки – найбільш ласі шматки можна продати за безцінь, звичайно ж, в інтересах держави.

Навіщо Тимошенку УМХ? Влада хоче контролювати медіа й подавати інформацію в "потрібному контексті". Самому чиновнику контроль над холдингом може дати можливість додаткового впливу, додасть політичної ваги.

Що входить до УМХ? Холдинг – корпоративні права 72 юридичних осіб; акції 7 юридичних осіб; майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, завірені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг; нерухоме майно (5 нежитлових приміщень і 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражні бокси), а також поліграфічне обладнання в кількості 20 одиниць. З повним переліком можна ознайомитися в документі нижче. Насамперед до УМХ входять кілька популярних радіостанцій (Авторадіо, Ретро FM, NRJ, Lounge FM, Джем FM) і сайтів (korrespondent.net, bigmir.net), а також друкованих видань.

Корупція триває?

Очевидно, так. Адже важко уявити собі ситуацію, що УМХ раптом завтра не перевзують, і з усіх щілин не полізе зелена правда про ситуацію в країні. Як видно з опублікованого листування заступника голови АРМА Володимира Павленка зі своїм приятелем – представником медіаринку, УМХ спочатку збиралися віддавати в управління саме своїм людям. І було навіть озвучено ім'я головного бенефіціара процесу: "УМХ хоче собі Тимошенка".

Зрозуміло, що на першому етапі холдинг буде використовуватися під ретрансляцію "зеленої" правди, але водночас запустять кілька (як казав Бендер) порівняно чесних способів приватизації "творчої спадщини Курченка".

Чи була альтернатива? Звичайно, так, принаймні держава повинна була націоналізувати радіочастоти й виставити їх на повторний конкурс.

Але "нові обличчя" української політики пішли свої шляхом. Борис Баум і Кирило Тимошенко мають можливість розставити своїх людей в УМХ на очах у президента і всієї країни. Наразі нам поки невідомо, чи в частці Володимир Олександрович, але в темі – однозначно, як і міністр юстиції, який переживає за майбутні чистки влади, як і керівництво АРМА.

Медіа – четверта влада, яка повинна контролювати й висвітлювати роботу і президента, і парламенту, і уряду. Ситуація, коли можновладці захоплюють ЗМІ, ще й за допомогою держави, – перший крок до побудови тоталітарного суспільства.

Якщо разом з АРМА наближені до влади можуть захопити засоби масової інформації, хто може перешкодити їм через суди заарештувати будь-який інший медіаактив і отримати його в управління? Свого часу в Росії канали також були незалежними і належали бізнесменам, потім Кремль один за одним захопив усі ТВ-ресурси і згодом знищив демократичні принципи в роботі інформаційного ринку.

OBOZREVATEL вивчить результати конкурсу з вибору управителя УМХ і з'ясує, хто буде стояти за компанією-переможцем. Також ми звертаємося до НАБУ і ДБР, вимагаємо вивчити матеріали злитого в мережу листування і з'ясувати, чи дійсно Кирило Тимошенко за допомогою одного з міністрів реалізує бажання роздобути холдинг Курченка.

Далі буде.