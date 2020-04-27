Уманський сказав, як врятувати малий бізнес під час карантину

В умовах карантину в Україні в першу чергу повинен працювати малий бізнес з кількістю працівників до 10 осіб.

Це дасть йому можливість пережити кризу. Таку думку висловив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський в інтерв'ю "Стране". Точно так, вважає він, держава повинна вчинити і з середнім бізнесом.

Бізнес на карантині espreso.tv

"Ми всі розуміємо, що карантин, неважливо, в якій формі, триватиме ще кілька місяців. Місяців! Іншими словами, раніше кінця літа карантин не закінчиться. Бізнес, економіка, люди не витримають стільки в існуючому режимі", – сказав колишній міністр.

Він нагадав, що підприємці змушені виходити за рамки, встановлені державою і продовжувати працювати. Він навів у приклад себе, сказавши, что днями підстригся "підпільно".

"Ми все це знаємо і розуміємо. А що це означає? Мінімум 60% бізнесу все одно закрито. І майже 100% з працюючих пішли "в темну", – додав він.

За словами Уманського, держава повинна дозволити малому бізнесу працювати за умови обмеженої кількості клієнтів. Це стосується і перукарень, кафе та інших закладів.

"З дотриманням дистанції і з умовою, що всі в масках. 10 метрів – це якраз та безпечна площа для знаходження без маски, тут не бачу проблеми. Якщо в масці, радіус ще менше: близько півметра", – сказав Уманський. При цьому він зазначив, що останнє слово все ж має бути за епідеміологами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через введеного карантину.

З самого ранку в понеділок, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!