"Укрзалізниця" відновить рух потягів на закритих станціях. Перелік

"Укрзалізниця" з понеділка, 9 листопада, відновить рух на більшості закритих через карантин станціях.

Такий крок УЗ пов'язаний із відповідним дозволом Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сказано на сайті компанії. В "Укрзалізниці" зазначили, що позитивно оцінюють це рішення.

Таким чином, буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород (Закарпатська область), Пологи (Запорізька область), Сарата, Кулевча (Одеська область), Шепетівка (Хмельницька область).

Йдеться про наступні потяги:

№ 3/4 "Запоріжжя – Ужгород";

№ 10/9 "Маріуполь – Київ";

№ 17/18 "Харків – Ужгород";

№ 29/30 "Київ – Ужгород";

№ 43/44 "Івано-Франківськ – Київ";

№ 45/46 "Ужгород – Лисичанськ";

№ 81/82 "Київ – Ужгород";

№ 84/83 "Маріуполь – Київ";

№ 88/87 "Ковель – Новоолексіївка";

№ 91/92 "Львів – Київ";

№ 98/97 "Ковель – Київ";

№ 107/108 "Одеса – Ужгород";

№ 116/115 "Київ – Бердянськ";

№ 145/146 "Київ – Ізмаїл";

№ 217/218 "Київ – Рахів";

№ 601/602 "Львів – Солотвино-1 (Тячів)".

Однак, 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця (Чернівецька область) на потяг № 102/101 "Київ – Херсон".

"До врегулювання ситуації потяги проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів проводиться в установленому порядку", – уточнили в УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".