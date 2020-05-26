Потяги в Україні запустять раніше від оголошеного терміну – Криклій

"Укрзалізниця" відновить пасажирське сполучення раніше, ніж анонсував Кабінет міністрів. Продаж квитків почнеться вже найближчої середи або четверга.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у "Сніданку з 1+1". Однак точної дати запуску потягів він не назвав.

Відновлення руху поїздів

Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі потяги далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на південь, де епідеміологічна ситуація не складна й де починається курортний сезон. Також потяги поїдуть за кордон. Ними українці зможуть повертатися додому, а відтак не треба буде більше чекати на евакуаційні авіарейси та переплачувати за квитки величезні гроші.

Коли почнеться продаж квитків

Міністр повідомив, що вже цієї середи або з четверга залізничні квитки з’являться у продажі. Ціни на них не підніматимуть. Утім, вони однаково здорожчають. Річ у тім, що починається літній сезон та пов'язаний з ним підвищений попит. Тому від червня і до 31 серпня квитки продають за підвищеним коефіцієнтом – плюс 7%.

Заходи безпеки під час посадки

Під час посадки в потяг пасажирам вимірюватимуть температуру. Тому на це потрібно закладати додатковий час.

Без маски в поїзд не пускатимуть. Ще будуть новації в купейних і плацкартних вагонах: якщо їдуть пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях будуть розміщувати без всіляких обмежень. А в одному купе можна буде їхати без маски. Однак остаточних правил ще нема.

"Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися масочного режиму. Щодо купе і плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися", – пояснив міністр.

Як "відкривають" області

Питання щодо відновлення руху по областях вирішується окремо. Щодня у кожній з них збирається комісія і дивиться на свіжі показники захворюваності. Після цього ухвалює рішення. Там, де ситуація в межах норми – карантин послаблюють і пускають транспорт. Там, де ситуація цього не дозволяє, потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів – з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам'ятати, що транспорт – це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби", – сказав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Насамперед уже запрацював міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки до інших міст по всій Україні.

В Україні з 22 травня відновився рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкриватимуть.

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.

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