"Укрзалізниця" насмішила українців золотим VIP-вагоном "Пшонка-стайл" для подорожей під час карантину

"Укрзалізниця" показала розкішний вагон-салон VIP-рівня в стилі бароко, в якому запросила подорожувати Україною під час карантину.

Про незвичайну послугу розповіло УНН. Журналісти отримали інформацію від АТ "Укрзалізниця".

У вагоні може переміщатися до 11 осіб, в ньому є кухня з холодильником і зал із комп'ютером і відеотехнікою. Крім того, в вагоні можна прийняти ванну. Вартість оренди такого вагона дорівнює ціні 12 дорослих квитків у вагон СВ.

Також вагони-салони оснащені спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

Замовляти послугу проїзду в такому вагоні потрібно завчасно, але не пізніш як за 5 робочих днів до відправлення поїзда. Водночас потрібно вказати куди і звідки пасажири планують потрапити.

В "Укрзалізниці" зазначили, що подорожі в вагонах VIP-рівня користувалися популярністю минулого і попереднього років. Але 2020 року ситуація змінилася через пандемію COVID-19.

Перевізники уточнили, що вартість проїзду розраховується відповідно до наказу Міністерства інфраструктури, відповідно до періоду року і днів тижня. Так, щоп'ятниці та щонеділі тариф має коефіцієнт підвищення 1,1, а щовівторка і щосередах – коефіцієнт зниження 0,9.

"На сьогодні в АТ "Укрзалізниця" тільки один вагон типу VIP-вагон, що курсує в складі пасажирського поїзда категорії "Нічний експрес" №29/30 сполученням Київ/Ужгород", – повідомили залізничники.

На комерційну пропозицію державної компанії першими відреагували політики.

Екснардеп і блогер Віталій Чепинога заявив, що в такому вагоні можна їхати тільки на похорон Пшонки.

Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв припустив, що вагон зробили із залишків від ремонту квартири члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко намагалася уявити такий вагон у поїзді Київ-Костянтинівка і запропонувала знімати в ньому вульгарні серіали.

Екснардеп Андрій Лозовий зазначив, що в вагоні вже є зал для поминальних обідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реформа "Укрзалізниці" давно перезріла, без неї залізниця деградує. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.