"Укртатнафта" з найвищою ціною виграла тендер Міноборони на поставку палива

Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) підписала з Міністерством оборони України два контракти на поставки авіаційного палива.

1 липня підконтрольна бізнесменові Ігорю Коломойському фірма підписала документи на поставку 3,7 тис. тонн, а 23 червня – на 3,5 тис. тонн, повідомив enkorr із посиланням на дані ProZorro. Обидва контракти були підписані за підсумками тендера 12 травня.

Компанія до 30 серпня зобов'язалася поставити паливо за ціною 16 256 грн/т. У вартість включено логістичні витрати, крім того, міністерство купує паливо з відстрочкою платежу, що також впливає на ціну.

Зазначається, що на аукціоні "Укртатнафта" запропонувала найвищу вартість послуг серед шести учасників. Наприклад, її пропозиція була на 34% дорожчою, ніж від "Сокар Україна". Ця компанія запропонувала найнижчу вартість (12 162 грн/т).

Із 25 травня до 15 червня пропозиції всіх компаній, крім "Укртатнафти", були по черзі відхилені тендерним комітетом із формулюванням "неусунення недоліків у тендерній документації".

Раніше таке формулювання використовувалася, коли самі постачальники не хотіли підписувати договір через зміни ринку. Так, у травні-червні відбулося істотне підвищення світових цін на авіагас, зважаючи на ослаблення карантинних обмежень і зростання цін на нафту.

Пропозиція "Укртатнафти", як найдорожча, розглядалася в останню чергу і 17 червня була акцептована.

Як писав OBOZREVATEL, раніше тендер Збройних сил на ремонт двигунів для військово-транспортних літаків Іл-76МД виграло приватне "Українсько-російське авіаремонтне підприємство".