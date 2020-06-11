"Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень.

Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський у ефірі 24 каналу. За його словами, у головному офісі працює більш ніж тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін.

"Укрпошта" продасть головний офіс на Хрещатику

"Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А от "Укрпошта" може сміливо працювати не в центрі", – пояснив Смілянський.

Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору. Приміщення можуть виставити на аукціон у 2020 – 2021 роках. Його оцінили у 1 млрд гривень.

"Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи", – сказав Смілянський.

Він додав, що "Укрпошта" у 2019 році на здачі приміщень в оренду заробила 60 млн гривень. Зокрема, на Хрещатику в головному офісі компанії розташовані магазини Rozetka і Vodafone. До приходу нової команди керівників компанія на оренді заробляла близько 10 млн грн на рік

Що збираються продати ще

Також "Укрпошта" планує продати головний сортувальний центр, через який проходить 60% пошти країни. Він розташований біля залізничного вокзалу Києва.

"15 тисяч квадратних метрів, 3 гектари землі. Навіщо, аби в центр Києва з'їжджалися авто з усієї країни?", – пояснив голова Укрпошти.

Цю будівлю хочуть продати на забудови, офіси для IT-компаній, куди змогли б приїжджати люди з-під Києва на електричках.

"А ми собі побудуємо сучасний новий сортувальний центр за межами міста, зменшимо трафік в Києві і зможемо таким чином профінансувати наше майбутнє", – підсумував голова "Укрпошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час карантину заробляє 47 тисяч гривень на місяць.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2788-д, який дозволяє "Укрпошті" видавати банківські картки і проводити фінансові операції.

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