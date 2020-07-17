"Укрпошта" провернула розпродаж нерухомості в Києві на 18 мільйонів

Складські приміщення "Укрпошти" в Києві продали за 17 999 999 гривень.

Про перший укладений договір із продажу нерухомості на сторінці у Facebook повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він підкреслив, що приміщення продані за ціною втричі дорожчою за стартову.

"Процедури складні і ми це подолали", – написав він. Як зазначив Смілянський, вартість "найбільших і найпривабливіших об'єктів" "Укрпошти" буде ретельно оцінюватися.

"На наступному тижні нові аукціони і нові об'єкти виставляємо на продаж. Турбази на березі Чорного моря в с. Рибаківка (Миколаївська область), будівлі в Броварах і в передмісті Львова", – анонсував Смілянський.

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Facebook / Ігор Смілянський

Як писав OBOZREVATEL, Фонд держмайна в рамках приватизації раніше продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень. Ціну запропонувало ТОВ "Смартленд".