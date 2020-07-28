"Укрпошта" продала напівзруйновану будівлю 1917 року у 25 разів дорожче за номінальну вартість

"Укрпошта" продала за 104 тисячі гривень свою будівлю 1917 року, розташовану в селі Ягільниця Тернопільської області.

Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він уточнив, що її балансова вартість становила 4 264 гривень.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року. Facebook Ігоря Смілянського

"Те, про що так довго говорили більшовики, сталося – ми продали ровесника революції, стратегічний об'єкт 1917 року народження. Судячи з фото, попередні революціонери його непогано штурмували. Але тепер 104 тисячі гривень на рахунках "Укрпошти", при балансової вартості 4 264", – зазначив гендиректор компанії.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року. Facebook Ігоря Смілянського

Він також опублікував фото цього будинку, який, судячи з них, вже майже зруйнувався.

Facebook Ігоря Смілянського

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині липня "Укрпошта" продала свої склади у Києві за 18 мільйонів гривень.