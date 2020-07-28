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"Укрпошта" продала напівзруйновану будівлю 1917 року у 25 разів дорожче за номінальну вартість

Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
16,6 т.
Укрпошта продала будівлю 1917 року

Укрпошта продала будівлю 1917 року. Фото Facebook Ігоря Смілянського.

"Укрпошта" продала за 104 тисячі гривень свою будівлю 1917 року, розташовану в селі Ягільниця Тернопільської області.

Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він уточнив, що її балансова вартість становила 4 264 гривень.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року. Facebook Ігоря Смілянського

"Те, про що так довго говорили більшовики, сталося – ми продали ровесника революції, стратегічний об'єкт 1917 року народження. Судячи з фото, попередні революціонери його непогано штурмували. Але тепер 104 тисячі гривень на рахунках "Укрпошти", при балансової вартості 4 264", – зазначив гендиректор компанії.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року.

Укрпошта продала напівзруйновану будівлю 1917 року. Facebook Ігоря Смілянського

Він також опублікував фото цього будинку, який, судячи з них, вже майже зруйнувався.

Facebook Ігоря Смілянського

Facebook Ігоря Смілянського

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині липня "Укрпошта" продала свої склади у Києві за 18 мільйонів гривень.

УкраїнаУкрпоштаІгор Смілянський
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