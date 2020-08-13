"Укроборонпром" зібралися розділити на дві компанії: у Кабміні сказали як

"Укроборонпром" зібралися розділити на дві компанії. ukroboronprom.com.ua
Державний концерн "Укроборонпром" планують розділити на дві керівні державні холдингові компанії.
Про це сказав віцепрем'єр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Харківський авіазавод у четвер, 13 серпня, повідомив "Інтерфакс-Україна".
"Ми передбачаємо, що трансформація "Укроборонпрому" полягатиме в тому, що ми реально отримаємо дві керівні холдингові компанії державні: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми разом із космосом хочемо перевести в державну холдингову компанію "Аерокосмічні системи України", – сказав прем'єр.
Він додав, що підприємства Національного космічного агентства України також підлягатимуть реформуванню.
"Там також буде здійснено корпоратизацію. Ми вважаємо, що синергія двох високотехнологічних галузей промисловості України, якими є авіапромисловість і ракетно-космічна галузь, дасть нам можливість істотно поліпшити показники, які ми маємо на сьогодні, і найголовніше – створити механізми для залучення інвестицій у ці галузі, щоб вони могли конкурувати в цьому дуже непростому середовищі світових ринків", – заявив Уруський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що концерн "Укроборонпром" 1-й квартал 2020 року закінчив зі збитками в 681 млн гривень, а заборгованість із зарплати становила 481 млн гривень.
Раніше гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус натякнув на своє звільнення.