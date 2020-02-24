"Укрнафта" домовилася про повернення боргу в 2,48 млрд грн

Компанія "Укрнафта" підписала мирову угоду з ТОВ "Котлас", давши йому до кінця 2025 року відтермінування для погашення боргу за нафту у розмірі 2,48 млрд грн.

Угода затверджена Східним апеляційним господарськими судом (Харків) повідомляє Encorr. За її умовами, "Колтас" повинен щоквартально погашати в середньому по 103 млн грн чистого боргу. На період дії угоди – з 1 січня 2020 по 31 грудня 2025 року – застосовуються відсотки від суми боргу за ставкою 14,4% річних з ПДВ.

При цьому "Укрнафта" відмовилася від всіх штрафів, які наклала на "Котлас" з моменту виникнення боргу. У тексті угоди не вказано, про яку саме суму йдеться. За підрахунками Encorr, "Укрнафта" відмовилася від вимоги близько 585 млн грн штрафів і інфляційних платежів.

Нагадаємо, в статутному капіталі "Укрнафти" 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України", ще 42% належать компаніям групи "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського та його партнерів.

"Укрнафта"

Сайт уточнює, що "Котлас" – одна з двох десятків компаній, які були задіяні у виведенні понад 15 млрд грн з "Укрнафти" в 2015 році. З цієї суми близько 7,7 млрд грн було виведено шляхом безоплатного відвантаження до 1 млн тонн сирої нафти на адресу 5 компаній. Інша частина – аванси за нафтопродукти на суму 7,5 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру судових рішень, "Укрнафта", крім "Котласа", в січні-лютому підписала мирові угоди з іншими 4 компаніями, яким в 2015 році безоплатно відвантажила майже 1 млн тонн нафти.

"Такі угоди укладені з компаніями "Прикарпаттянафтотрейд" (борг 1,81 млрд грн) і "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд груп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). У Єдиному держреєстрі поки не оприлюднені рішення суду про затвердження цих мирових угод і їх умов", – сказано в матеріалі.

Всього мирові угоди врегулювали заборгованість 5 підприємств, які в 2015 році отримали нафту на суму 7,7 млрд гривень. Перед підписанням цих угод директор НАБУ Артем Ситник заявив, що готуються проекти обвинувальних актів у справі про розкрадання коштів з "Укрнафти".

"Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 р За цей час видобуток нафти знизилася більш ніж в два рази (з 2,9 до 1,4 млн тонн), газу – в три рази (з 3,3 до 1,1 млрд куб. м), а сама компанія стала найбільшим боржником держбюджету. Станом на початок 2020 року борг "Укрнафти" з податків оцінюється в 30 млрд грн з урахуванням пені і штрафів", – зазначає сайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій з "НПК-Галичина" (афільована з бізнесом Ігоря Коломойського) по боргу за поставку нафтового газу.

На початку лютого 2020 року стало відоме, що Господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" (оператор газосховищ, який входить до групи компаній "Нафтогазу") за "Укрнафтою" газу в підземних сховищах майже на 15 млрд гривень.

Раніше найбільша нафто- і газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки.

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