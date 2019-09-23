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23 вересня • оновлено в 15:25
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Українцям удвічі збільшать прожитковий мінімум: названо суму

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У 2020 році Міністерство фінансів України планує збільшити прожитковий мінімум удвічі – до 4500 грн.

Про це повідомила представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук в ефірі телеканалу "112 Україна". За її словами, прожитковий мінімум збираються підняти з 2027 грн до 4500 грн. (Зараз цей показник для працездатних громадян становить 1936 грн, а 2027 грн буде з 1 грудня 2019 року).

"Пані Маркарова (очільниця Мінфіну. – Ред.) сказала, що вони знають, як зробити так, щоб протягом 2020 року цей показник зріс майже вдвічі. Тому що прем'єр поставив амбітне завдання – збільшити до 4500 грн", – зазначила Верещук.

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Вона додала: "Залишилося небагато – знайти ці гроші і побачити їх у бюджеті".

Українцям удвічі збільшать прожитковий мінімум: названо суму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України спрогнозувало в 2020 році зростання мінімальної зарплати до 4723 грн, і прожиткового мінімуму для працездатних громадян до 2102 грн з 1 січня.

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 грн – до 4723 гривень.

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Теми
Держбюджет-2020 соціальні стандарти
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Тег
бюджет
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