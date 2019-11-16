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16 листопада • оновлено в 10:22
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Українцям перерахують пенсії: кому і як підвищать через кілька тижнів

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В Україні з 1 грудня мінімальну пенсію підвищать з 1564 до 1638 грн. Перерахунок торкнеться близько двох мільйонів чоловік. Також збільшиться доплата за сверхстаж – з 15,6 до 16,3 грн за кожен "зайвий рік".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму.

Кому підвищать пенсії:

  • тим, хто отримує мінімальну виплату;

  • тим, хто отримує максимальну виплату;

  • тим, у кого великий стаж.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

Максимальна пенсія збільшиться з 1 грудня з 15,6 до 16,3 тис. Грн. Однак отримати її зможуть тільки ті, хто платив податки з білої зарплати, яка майже в сім разів вище за середню.

Наступний перерахунок очікується тільки в липні 2020 го. Так, з 1 липня мінімальна виплата збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії пенсії військовим
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