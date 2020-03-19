Українцям масово перерахують пенсії і проведуть індексацію: кому і коли підвищать

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вже у квітні всім українцям, хто отримує пенсію до 5 тис. грн, виплатять по 1 тис. грн. А вже з 1 травня проведуть передбачену законом індексацію виплат.

Про те, хто, коли і скільки отримає, а також чому виплати опинилися під загрозою – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Хто і скільки отримає

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. грн, а з 1 травня 2020-го буде проведено індексація пенсій", – заявив президент Володимир Зеленський.

Хто отримає по 1 тис. грн у квітні. Варто зазначити, що це разова виплата у зв'язку з карантином і погіршенням економічної ситуації в країні. Вона стосується 9,8 млн пенсіонерів (всього в Україні їх 11,4 млн). Це ті, хто зараз, згідно з даними ПФУ, отримує до 5 тис. грн.

Кого стосується індексація у травні. Індексація в середньому на 216 грн стосується 10,2 млн осіб. Це щомісячне підвищення. Тобто на цю суму збільшиться сама пенсія.

Скільки потрібно грошей і де їх взяти

На разову виплату в розмірі тисячі гривень для всіх, хто отримує пенсію до 5 тис. грн, владі знадобиться 9,8 млрд грн. А на індексацію з 1 травня ще приблизно 2,2 млрд грн щомісяця.

Головне питання – чи вистачить на це коштів у бюджеті ПФУ. А якщо ні, то чи зможе держава в умовах карантину, тотального невиконання бюджету і світової кризи знайти гроші на пенсіонерів.

Ексміністр соцполітики Андрій Рева упевнений: Пенсійний фонд і без того втратить близько 4 млрд внаслідок того, що Рада через карантин дозволила фізособам-підприємцям не платити єдиний соціальний внесок.

"Якщо ухвалюється таке рішення, яке матиме серйозні соціальні наслідки, то треба відразу придумати компенсатор – де взяти гроші (можна подивитися, скільки платять підприємці, і які втрати будуть для Пенсійного фонду, за моїми підрахунками – близько 4 млрд грн). Але це навіть на думку нікому не спало", – пояснив він.

Лунали навіть ідеї розділити індексацію на кілька етапів. Наприклад, народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук припустила: "наприклад, можуть почати у першому півріччі, а у другому півріччі – провести другу індексацію. Розбити на дві хвилі", – розповіла Кравчук в ефірі ObozTV.

Аналітик Володимир Мазуренко впевнений: сума у 2,2 млрд грн на місяць для українського бюджету суттєва, але не критична. Якщо, наприклад, не скоротиться обсяг імпорту і митниця покращить показники (раніше там нарікали на низький курс долара), додаткових коштів цілком може вистачити на пенсії.

Як підвищуватимуть виплати

Відповідно до закону, всім українцям уже у травні розмір зарплати, який враховується у пенсії, підвищать на 11% (половина від зростання зарплат і половина торішньої інфляції).

Осучаснення пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим істотнішим буде підвищення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) × співвідношення власної зарплати до середньої по країні × стаж у роках × 1%:

Річ у тім, що перший показник старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щороку стають біднішими, а "нові", які з таким самим рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

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