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Українцям готують новий Трудовий кодекс: яких прав хочуть позбавити

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В Україні готують нову редакцію Кодексу законів про працю. Чинний документ, впевнені експерти ринку, застарів. Роботодавці розробляють конкретні пропозиції та обговорюють їх разом із обраними народними депутатами.

Наприклад, у новому законі пропонують позбавити профспілки права відмовляти у звільненні одного зі своїх членів, залишивши їм тільки можливість давати рекомендації, про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила Федерація роботодавців України.

Серед пропозицій:

  • прибрати норми, згідно з якими будь-яке спірне питання вирішують на користь працівника;

  • ввести рівність між працівником і робітником (зараз нібито працівник має переваги);

  • прибрати частину пільг;

  • позбавити профспілки права погоджувати звільнення робітника;

  • створити умови для боротьби з неоформленої зайнятістю.

Робота в Україні

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Довгий робочий день і 6 нових вихідних: нові правки у КЗпП

"Вирішили, що новий проект Трудового Кодексу має стати гнучким і динамічним інструментом регулювання сучасних трудових відносин відповідно до потреб ринку праці, підвищення інвестиційної привабливості економіки України", – заявили в організації.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже у доступному для огляду майбутньому працюватимуть за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
робота законопроект
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Dell Alex
Dell Alex
Его каждый год меняют, если не чаще, в последнее время. И он уже устарел? Особенно мне нравится, что Кодекс меняет Федерация работодателей (!) Украины. Пчелы против меда.
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