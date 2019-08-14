Українцям готують новий Трудовий кодекс: яких прав хочуть позбавити

В Україні готують нову редакцію Кодексу законів про працю. Чинний документ, впевнені експерти ринку, застарів. Роботодавці розробляють конкретні пропозиції та обговорюють їх разом із обраними народними депутатами.

Наприклад, у новому законі пропонують позбавити профспілки права відмовляти у звільненні одного зі своїх членів, залишивши їм тільки можливість давати рекомендації, про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила Федерація роботодавців України.

Серед пропозицій:

прибрати норми, згідно з якими будь-яке спірне питання вирішують на користь працівника;

ввести рівність між працівником і робітником (зараз нібито працівник має переваги);

прибрати частину пільг;

позбавити профспілки права погоджувати звільнення робітника;

створити умови для боротьби з неоформленої зайнятістю.

Робота в Україні

"Вирішили, що новий проект Трудового Кодексу має стати гнучким і динамічним інструментом регулювання сучасних трудових відносин відповідно до потреб ринку праці, підвищення інвестиційної привабливості економіки України", – заявили в організації.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже у доступному для огляду майбутньому працюватимуть за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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