Українцям готують новий Трудовий кодекс: яких прав хочуть позбавити

В Україні готують нову редакцію Кодексу законів про працю. Чинний документ, впевнені експерти ринку, застарів. Роботодавці розробляють конкретні пропозиції та обговорюють їх разом із обраними народними депутатами.
Наприклад, у новому законі пропонують позбавити профспілки права відмовляти у звільненні одного зі своїх членів, залишивши їм тільки можливість давати рекомендації, про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила Федерація роботодавців України.
Серед пропозицій:
прибрати норми, згідно з якими будь-яке спірне питання вирішують на користь працівника;
ввести рівність між працівником і робітником (зараз нібито працівник має переваги);
прибрати частину пільг;
позбавити профспілки права погоджувати звільнення робітника;
створити умови для боротьби з неоформленої зайнятістю.
Робота в Україні
"Вирішили, що новий проект Трудового Кодексу має стати гнучким і динамічним інструментом регулювання сучасних трудових відносин відповідно до потреб ринку праці, підвищення інвестиційної привабливості економіки України", – заявили в організації.
Як писав OBOZREVATEL, українці вже у доступному для огляду майбутньому працюватимуть за новими правилами.
Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.
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