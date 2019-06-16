Українцям дозволять відпочивати по 4 години вдень: новий КЗпП

В Україні згідно з новим проектом КЗпП можуть ввести обідню перерву тривалістю до 4 годин для тих, хто працює у важких умовах (наприклад, на жарі).

Про це йдеться в зареєстрованому у Раді проекту КЗпП. Українська "сієста" триватиме у всіх по-різному. Довга перерва повинні прописати в трудовому договорі. Проект зареєстрували ще кілька років тому, проте за цей час його вдалося прийняти тільки в першому читанні. В уряді заявили, що документ розглянуть в Раді восени 2018 го. Однак після цього активізувалися профспілки, які зажадали переглянути перелік причин для звільнення і збільшення тривалості робочого дня.

Так чи інакше, новий КЗпП українським парламентаріям рано чи пізно доведеться прийняти. Чинний кодекс затвердили ще в 1971-му. За цей час змінилися підходи до працевлаштування і вимоги до робітників. Крім того, в рамках європейської асоціації Україна повинна впровадити в національне законодавство міжнародні норми, які в тому числі стосуються і законів про працю.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019 м встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного – близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон – до 80 євро.

Відзначимо, що в Україні вже кілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать з 8 до 12 години, але не для всіх.

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