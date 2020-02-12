Українців змусять по-новому платити податки на всі доходи: що пропонують в "Слузі народу"

В Україні та фракції "Слуга народу" пропонують нараховувати податок на доходи за новою системою: чим більше отримуєш, тим більше платиш. Так звана прогресивна шкала ПДФО (податок на доходи фізосіб) діє у 22 із 28 країн ЄС, і вже незабаром її можуть впровадити й в Україні.

Відповідні нововведення описані в законопроєкті "Про внесення змін до ст. 167 Податкового кодексу". Автор – нардеп від монобільшості Олександр Дубінський.

Детальніше про те, як може змінитися оподаткування та скільки платитимемо із зарплат – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо Україні прогресивна шкала?

Головний аргумент "за" нововведення – це, мовляв, справедливо. Багаті повинні платити більше, тому що можуть. Свого часу запровадження податку до 50% доходу з мільйонерів у розвинених країнах ЄС спричинило бурхливу ​​реакцію, проте в результаті "буря" вщухла, а бюджет поповнився новими надходженнями.

"Світова практика свідчить про існування в більшості країнах такого справедливого підходу до оподаткування доходів. Так, за даними Європейської комісії, з 28 держав-членів ЄС тільки в шести країнах встановлена єдина фіксована ставка податку на доходи громадян. В інших країнах вона диференційована й залежить від рівня отриманого доходу", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Скільки доведеться платити?

Майже в половині країн ЄС максимальна ставка податку – понад 40%, а в чотирьох державах ставка дорівнює або перевищує 50%. У нас же всі платять 18%. І з мільйона, і з п'яти тисяч гривень. За новими ж правилами, діятиме шкала: від 18% до 54%. Детальніше можна дізнатися, ознайомившись із інфографікою.

Нововведення не зачепить 93% працевлаштованих (отримують менше, ніж 47,2 тис. грн). Решті ж доведеться віддати більше. Важливо зазначити, що високий податок доведеться відраховувати не з усієї зарплати.

Наприклад, якщо ви заробляєте 100 тис. грн на місяць, з 47,2 тис. потрібно заплатити податок у 18%, з суми від 47,2 до 94,4 тис. – 36%, а з різниці між 100 тис. і 94,4 тис. – 54%.

Хто й чому може бути проти

Аналітик Володимир Мазуренко розповідає: головний мінус такого підходу – бізнес може навмисно "ховати" високі оклади для того, щоб не платити більше. З іншого боку, на держпідприємствах, де заробітні плати досягають 500 тис. грн, керівництву буде змушене розщедритися.

Нагадаємо, що податок на доходи фізосіб у ситуації з найнятими працівниками виплачує роботодавець (він виступає податковим агентом), однак фактично це гроші найнятого працівника.

І ПДФО – левова частка бюджетних надходжень. Так, у Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачені надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 129 млрд грн. Приблизно 12% від усіх надходжень.

Гроші розподіляються між місцевим і державним бюджетами. Вони йдуть на дороги, зарплати бюджетникам, інфраструктурні проєкти. Головна ж проблема – високий рівень тіньової зайнятості та зарплати в конверті. А беручи до уваги, що штрафи за порушення Трудового законодавства знизили, бізнесу фактично розв'язали руки.

До речі, це далеко не перша спроба впровадити в Україні прогресивну шкалу оподаткування. Таку ж пропозицію ще торік реєстрували депутати минулого скликання. А ексміністр соцполітики пропонував прогресивну шкалу єдиного соціального внеску.

Але без контролю, довіри до влади й жорсткого покарання за порушення, змусити українців просто так платити більше не вдасться. Схеми ухилення від податкового навантаження на зарплату добре відомі бізнесу: роботодавці відкривають ФОП своїм співробітникам, дають зарплати в конвертах або взагалі не укладають офіційні контракти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!