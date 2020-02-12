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12 лютого • оновлено в 06:55
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Українців змусять по-новому платити податки на всі доходи: що пропонують в "Слузі народу"

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В Україні та фракції "Слуга народу" пропонують нараховувати податок на доходи за новою системою: чим більше отримуєш, тим більше платиш. Так звана прогресивна шкала ПДФО (податок на доходи фізосіб) діє у 22 із 28 країн ЄС, і вже незабаром її можуть впровадити й в Україні.

Відповідні нововведення описані в законопроєкті "Про внесення змін до ст. 167 Податкового кодексу". Автор – нардеп від монобільшості Олександр Дубінський.

Детальніше про те, як може змінитися оподаткування та скільки платитимемо із зарплат – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо Україні прогресивна шкала?

Головний аргумент "за" нововведення – це, мовляв, справедливо. Багаті повинні платити більше, тому що можуть. Свого часу запровадження податку до 50% доходу з мільйонерів у розвинених країнах ЄС спричинило бурхливу ​​реакцію, проте в результаті "буря" вщухла, а бюджет поповнився новими надходженнями.

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"Світова практика свідчить про існування в більшості країнах такого справедливого підходу до оподаткування доходів. Так, за даними Європейської комісії, з 28 держав-членів ЄС тільки в шести країнах встановлена єдина фіксована ставка податку на доходи громадян. В інших країнах вона диференційована й залежить від рівня отриманого доходу", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Скільки доведеться платити?

Майже в половині країн ЄС максимальна ставка податку – понад 40%, а в чотирьох державах ставка дорівнює або перевищує 50%. У нас же всі платять 18%. І з мільйона, і з п'яти тисяч гривень. За новими ж правилами, діятиме шкала: від 18% до 54%. Детальніше можна дізнатися, ознайомившись із інфографікою.

Українців змусять по-новому платити податки на всі доходи: що пропонують в "Слузі народу"

Нововведення не зачепить 93% працевлаштованих (отримують менше, ніж 47,2 тис. грн). Решті ж доведеться віддати більше. Важливо зазначити, що високий податок доведеться відраховувати не з усієї зарплати.

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Наприклад, якщо ви заробляєте 100 тис. грн на місяць, з 47,2 тис. потрібно заплатити податок у 18%, з суми від 47,2 до 94,4 тис. – 36%, а з різниці між 100 тис. і 94,4 тис. – 54%.

Хто й чому може бути проти

Аналітик Володимир Мазуренко розповідає: головний мінус такого підходу – бізнес може навмисно "ховати" високі оклади для того, щоб не платити більше. З іншого боку, на держпідприємствах, де заробітні плати досягають 500 тис. грн, керівництву буде змушене розщедритися.

Українців змусять по-новому платити податки на всі доходи: що пропонують в "Слузі народу"

Нагадаємо, що податок на доходи фізосіб у ситуації з найнятими працівниками виплачує роботодавець (він виступає податковим агентом), однак фактично це гроші найнятого працівника.

І ПДФО – левова частка бюджетних надходжень. Так, у Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачені надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 129 млрд грн. Приблизно 12% від усіх надходжень.

Гроші розподіляються між місцевим і державним бюджетами. Вони йдуть на дороги, зарплати бюджетникам, інфраструктурні проєкти. Головна ж проблема – високий рівень тіньової зайнятості та зарплати в конверті. А беручи до уваги, що штрафи за порушення Трудового законодавства знизили, бізнесу фактично розв'язали руки.

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"Слуга народу" захотіла змінити податок на зарплату: що чекає на українців

До речі, це далеко не перша спроба впровадити в Україні прогресивну шкалу оподаткування. Таку ж пропозицію ще торік реєстрували депутати минулого скликання. А ексміністр соцполітики пропонував прогресивну шкалу єдиного соціального внеску.

Але без контролю, довіри до влади й жорсткого покарання за порушення, змусити українців просто так платити більше не вдасться. Схеми ухилення від податкового навантаження на зарплату добре відомі бізнесу: роботодавці відкривають ФОП своїм співробітникам, дають зарплати в конвертах або взагалі не укладають офіційні контракти.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) податки
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
когда держава открывает хавальник на чужие деньги,то,как правило,бизнес посылает державу нах и хитрая держава не имеет даже того,что имела до этого.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Sirko Bogdan, ну согласитесь не справедливо у нас с налогами много,почему например единщики не платят военный сбор когда работяги платят?они что меньше работяги на заводе зарабатывают?нет ну так почему не платят?и если человек много запабатывает то почему он должен платить как и бедный рабочий?пусть платит больше он в состоянии и не обеднеет
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так сделайте тогда что бы например до 15000 ставка 10% и с 15 до 30 ставка 15% ну и т.д. чем меньше зарабатывает тем меньше платит,а вообще все верно богатый должен платить больше бедного это логично
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Придypки, при прогрессивной шкале до 42 тысяч вообще не должны платить налоги, они компенсируют я выплатами кто получает больше. Вы же просто таким образом поднимаете налоги для тех кто зарабатывает больше 42 тысяч.
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