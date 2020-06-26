Українців знову зачинять по домівках? Як карантин вдарить по економіці й чи виживе бізнес

Українцям погрожують повернути тотальний карантин, усіх відправити по домівках і закрити громадські заклади. Кількість хворих зростає, а обмеження масово порушують. До того ж і співрозмовники в уряді, і академіки, і колишні чиновники збігаються на думці: тотальний карантин уже не повернути. У такому разі "ліки" від коронавірусу можуть виявитися гірші за саму хворобу.

Про те, чи можливе повернення до повного карантину й чому – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В інших країнах за таких обмежень кількість хворих не зростає, а у нас – навпаки, розповів прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 25 червня. Щоб знову не зачиняти всіх по домівках, Кабмін радить дотримуватися особистої гігієни й не "швендяти" просто так.

Зараз єдиний варіант, упевнений прем'єр, – посилювати покарання. До речі, заклади громадського харчування, продавців по всій країні дійсно останні кілька днів почали активно штрафувати за порушення обмежень (а за це доведеться заплатити щонайменше 17 тис. грн).

Поки Кабмін просто лякає, жорсткий карантин не допустять, розповідають співрозмовники OBOZREVATEL у наближених до влади колах. Адаптивний карантин може затягнутися не тільки до кінця цього року, а й продовжитися в 2021-му. Але повністю закривати транспорт і заклади не можна. Той бізнес, який пережив труднощі, другу хвилю проблем може просто не осилити.

Повернення до повного карантину – вирок для влади

Повернення жорсткого карантину, за якого знову закриють левову частку закладів, а українців відправлять по домівках – практично неможливе, запевняють OBOZREVATEL співрозмовники в Кабміні. Мовляв, єдина мета карантину – підготувати систему охорони здоров'я. І якщо це не змогли зробити за два місяці, то не зможуть і за чотири.

"Якщо повернемося до повного карантину, це стане вироком для влади. Карантин потрібен був не для того, щоб вірус "пропав" через відсутність носіїв. Це можливість на кілька місяців відтермінувати пік, підготувати медичну систему, знайти кошти й закупити обладнання. Якщо за час жорсткого карантину не змогли підготуватися, це вирок, нарвемося на соціальне невдоволення. Нікому таке не потрібно", – розповідають співрозмовники.

Денис Шмигаль не вводитиме тотальний карантин liga.net

Директорка Інституту демографії та соцдосліджень, перша жінка-член президії Національної академії наук Елла Лібанова наголосила: якщо людей "не вважати за бидло", а аргументовано пояснити, навіщо потрібно дотримуватися жорсткого карантину, то виконувати обмеження будуть. Щоправда, водночас учена вважає, що зараз немає причин для різкого посилення.

Питання викликає тільки послаблення частини заходів (таких як відкриття клубів, кінотеатрів, дозволу на обслуговування в середині ресторанів). "Судити треба тільки за відношенням кількості підтверджених діагнозів і кількості проведених тестів. Інших показників статистика не придумала. І це потрібно робити не за один день: реєстрація захворювань не відбувається того ж дня, коли й тест. Я не можу сказати, що ситуація катастрофічна. З огляду на те, що відбувається у світі, ситуація нормальна", – говорить OBOZREVATEL Лібанова.

Учена разом зі ще низкою експертів входить до спеціальної Ради з питань економрозвитку, яку створив Кабмін Шмигаля. У цій Раді також обговорювали й питання відновлення економіки після виходу з карантину.

Жорстку заборону не підтримує й колишній міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Його Київська школа економіки допомагає уряду розробити критерії часткового посилення карантину. Мовляв, діяти потрібно там, де зараз є спалах. І до того ж не просто закривати всі місця скупчення, а контролювати санітарні норми.

"За нашою оцінкою шкоди від жорсткого карантину більше, ніж користі від нього. Ми зараз допомагаємо Кабінету міністрів розробити критерії введення м'яких карантинних обмежень. Повинен бути гнучкий карантин. Якщо є місто, село і навіть область, потрібно швидко й точково обмежувати, але м'яко. Стежити за масками, санітарними нормами, дистанцією. Потрібно відходити від чорно-білого сценарію: або все можна, або не можна", – розповів у коментарі OBOZREVATEL колишній міністр.

Економіку потрібно рятувати, але поки не відомо як

Економіка України в 2020-му може впасти на 8-10%. Такий прогноз OBOZREVATEL озвучила колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова (працювала за двох прем'єрів і була звільнена кілька місяців тому). І ось чому:

за час карантину вже впали цілі сфери (транспорт втратив 22,2% у березні й 42,2% у квітні), торгівля за квітня упала на 12,3%, промислове виробництво на 16,2%. Травневі цифри, упевнена Маркарова, будуть кращі, але незначно.

послаблення карантину повернуло годину бізнесу "в гру", але сам карантин пережили не всі;

досі немає точних оцінок, як довго триватиме пандемія і що буде під час другої хвилі.

"Уряд і парламент ухвалили низку ініціатив, але вони не роблять суттєвої підтримки ні для бізнесу, ні для громадян, які втратили роботу. Можливо, готуються якісь нові ініціативи, про які мені не відомо", – говорить Маркарова.

Маркарова радить готуватися до більш глибокого падіння, ніж очікувані Кабміном мінус 5% ВВП. "Я вірю, що точкою зростання можуть бути інвестиції", – каже ексміністерка.

Повний карантин буде згубним для економіки. З цим погоджуються більшість опитаних OBOZREVATEL експертів. Зараз Кабміну потрібно робити максимум, щоб відновити роботу бізнесу й забезпечити українців робочими місцями. А ще місяць-два жорсткого карантину від вірусу не врятують, тільки відтермінують зараження, додає аналітик Максим Пархоменко.

"Введення карантину для уряду й економіки нестиме тільки збитки і зростання соціальної напруги. Через це суворі норми не будуть поширюватися на всю країну. Тільки можна очікувати локальні спалахи, які і будуть приглушуватися місцевою владою", – підсумував експерт.