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14 лютого • оновлено в 16:43
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Українці зможуть економити: Гончарук пояснив, навіщо розділили платіжки за газ

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Дві платіжки за газ, які отримали українці за січень, не означають, що платити за послугу доведеться більше, ніж раніше.

Якщо порахувати суму нарахувань у платіжках, вона буде меншою, ніж у січні 2019 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegam-каналі. Він пояснив, для чого це було зроблено.

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Тариф на газ

Тариф на газ

"Раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер їх розділено компаніями, які постачають і транспортують газ. Це рішення викорінює олігархічну монополію і споживачі можуть обирати, у кого купувати газ в наступному сезоні. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальники конкуруватимуть між собою і пропонуватимуть газ дешевше. Постачальника більше не будуть нав'язувати. Кожен українець зможе сам обирати собі кращі умови", – сказав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, при якій людям, які не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Опалювальний сезон в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
тепло
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