Українці платитимуть за газ за новою формулою: що відомо

В Україні з 1 січня 2020 року запровадять в дію новий розрахунок тарифу на газ. Максимальна ціна буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу".
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. А з урахуванням того, що ціна для промислових споживачів у "Нафтогазу" вища, ніж в середньому по ринку, ймовірно, значно збільшиться вона і для простих українців. Важливо також зазначити, що рішення про перехід на ринкові ціни вже прийнято. У чинного Кабміну є право змінити документ, однак тоді доведеться пояснювати МВФ, чому порушили взяті на себе зобов'язання.
"З 1 січня 2020 року ціна природного газу не може бути вищою за середню арифметичну ціни продажу природного газу для промислових споживачів (за умови оплати до періоду поставки газу)", – відзначається в документі.
Ринкова вартість блакитного палива – одне з важливих умов співпраці з міжнародним кредитором. Тому скасування документа може бути чревата зривом переговорів. А як тільки Україна залишиться без підтримки Фонду, настрій іноземних інвесторів кардинально зміниться – кредити для країни подорожчають, невеликий же приплив інвестицій, який є зараз, може істотно знизитися.
У цій ситуації немає іноо виходу, як виконувати те, що вже прийняли, відзначає аналітик Єгор Комов. "Ринок діє за певними правилами. З жовтня починається зростання. Думаю, що подорожчання в межах 20% цілком нормальна ситуація. Чи можемо ми проігнорувати ринок і утримувати той тариф для населення, який є зараз? Чи можемо. До чого це призведе? А до того , що ми не тільки порушимо взяті на себе зобов'язання, а й зірвемо запуск повноцінного ринку в сегменті побутових споживачів. Цього не можна робити ", – впевнений він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
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