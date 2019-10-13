Українці платитимуть за газ за новою формулою: що відомо

В Україні з 1 січня 2020 року запровадять в дію новий розрахунок тарифу на газ. Максимальна ціна буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. А з урахуванням того, що ціна для промислових споживачів у "Нафтогазу" вища, ніж в середньому по ринку, ймовірно, значно збільшиться вона і для простих українців. Важливо також зазначити, що рішення про перехід на ринкові ціни вже прийнято. У чинного Кабміну є право змінити документ, однак тоді доведеться пояснювати МВФ, чому порушили взяті на себе зобов'язання.

"З 1 січня 2020 року ціна природного газу не може бути вищою за середню арифметичну ціни продажу природного газу для промислових споживачів (за умови оплати до періоду поставки газу)", – відзначається в документі.

Ринкова вартість блакитного палива – одне з важливих умов співпраці з міжнародним кредитором. Тому скасування документа може бути чревата зривом переговорів. А як тільки Україна залишиться без підтримки Фонду, настрій іноземних інвесторів кардинально зміниться – кредити для країни подорожчають, невеликий же приплив інвестицій, який є зараз, може істотно знизитися.

У цій ситуації немає іноо виходу, як виконувати те, що вже прийняли, відзначає аналітик Єгор Комов. "Ринок діє за певними правилами. З жовтня починається зростання. Думаю, що подорожчання в межах 20% цілком нормальна ситуація. Чи можемо ми проігнорувати ринок і утримувати той тариф для населення, який є зараз? Чи можемо. До чого це призведе? А до того , що ми не тільки порушимо взяті на себе зобов'язання, а й зірвемо запуск повноцінного ринку в сегменті побутових споживачів. Цього не можна робити ", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!