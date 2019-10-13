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13 жовтня • оновлено в 14:48
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Українці платитимуть за газ за новою формулою: що відомо

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В Україні з 1 січня 2020 року запровадять в дію новий розрахунок тарифу на газ. Максимальна ціна буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. А з урахуванням того, що ціна для промислових споживачів у "Нафтогазу" вища, ніж в середньому по ринку, ймовірно, значно збільшиться вона і для простих українців. Важливо також зазначити, що рішення про перехід на ринкові ціни вже прийнято. У чинного Кабміну є право змінити документ, однак тоді доведеться пояснювати МВФ, чому порушили взяті на себе зобов'язання.

"З 1 січня 2020 року ціна природного газу не може бути вищою за середню арифметичну ціни продажу природного газу для промислових споживачів (за умови оплати до періоду поставки газу)", – відзначається в документі.

Українці платитимуть за газ за новою формулою: що відомо

Новини
В Україні зміниться ціна на газ для населення: яке ухвалено рішення

Ринкова вартість блакитного палива – одне з важливих умов співпраці з міжнародним кредитором. Тому скасування документа може бути чревата зривом переговорів. А як тільки Україна залишиться без підтримки Фонду, настрій іноземних інвесторів кардинально зміниться – кредити для країни подорожчають, невеликий же приплив інвестицій, який є зараз, може істотно знизитися.

У цій ситуації немає іноо виходу, як виконувати те, що вже прийняли, відзначає аналітик Єгор Комов. "Ринок діє за певними правилами. З жовтня починається зростання. Думаю, що подорожчання в межах 20% цілком нормальна ситуація. Чи можемо ми проігнорувати ринок і утримувати той тариф для населення, який є зараз? Чи можемо. До чого це призведе? А до того , що ми не тільки порушимо взяті на себе зобов'язання, а й зірвемо запуск повноцінного ринку в сегменті побутових споживачів. Цього не можна робити ", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Видобування газу
Місце
Україна
Теги
газ комунальні послуги
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Постоянные статьи о повышении стоимости коммунальных услуг надоели и не несут никакой информации, их пишут для богатых. Лучше напишите собираются ли нардепы законодательно утвердить социальные нормы потребления комуслуг, чтобы Кабмин не менял их по команде МВФ каждый месяц и чтобы эти нормы были реально нормальными, а не типа куб газа и куб воды на полгода, а все остальное - по полной стоимости. Кто живёт на субсидии им без разницы цена на газ, им важно сколько стаканов воды могут выпить по соцнорме.
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70rus xxx
70rus xxx
Статью не читал,но уверен,газ абсолютно бесплатно,а кто много потребляет,государство обязано доплатить абоненту.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
70rus xxx, Слава Майдану и евроинтеграции.
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Serov Oleg
Serov Oleg
прикрутим,братья,епта!!!
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