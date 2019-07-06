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Українці платитимуть абонплату за газ: коли і скільки

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В Україні незабаром можуть ввести абонентську плату на газ. Її розмір за методикою прив'язали до потужності лічильника. Всім хто користується тільки плитою, запропонували вважати абонплату як за 1,2 куб.м. Для прикладу, в Києві абонплата може скласти 34,3 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Уже ця година НКРЕКП розіслала листи операторам з проханням вказати потужність, щоб провести перерахунок. Документ опублікували в ЗМІ.

Шостий Апеляційний суд Києва ще 20 червня прийняв рішення скасувати деякі постанови Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики. Йдеться про 494-м постанові регулятора.

Українці платитимуть абонплату за газ: коли і скільки

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Цей документ прийняли ще в 2017-м для того, щоб скасувати абонентську плату на газ. Справа в тому, що по вже ухваленого закону "Про ринок газу" тариф повинен складатися з двох складових, одна з яких – плата за потужність і розподіл. Тоді розробляли кілька варіантів абонентської плати, до останнього мала відношення і чинний голова комісії Оксана Кривенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ввела гарантовані стандарти якості послуг з електропостачання та компенсації споживачам за їх недотримання.

Порядок надання компенсації затверджено постановою №375, він набув чинності 24 жовтня 2018.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
комунальні послугитарифи
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Dell Alex
Dell Alex
Проснулись. Абонплата включается в счет уже больше квартала. А "Обоз" только проснулся.
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