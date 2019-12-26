Українцям будуть приходити дві платіжки за газ: як платити

З січня 2020 роки українці, які користуються послугами газопостачання, отримуватимуть дві платіжки – за сам газ та за послугу з його доставки.

Розділення платіжок буде для споживачів всієї країни. Про це OBOZREVATEL повідомили в "Регіональній газовій компанії", до якої входить більшість облгазів України.

"За доставку газу - буде окрема платіжка. Газ – окремо, доставка – окремо! Тож з січня всі споживачі газу отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за послугу з його доставки. Розділення платіжок відбудеться для споживачів всієї країни", – йдеться в повідомленні.

Як грамотно користуватися новою системою

в РГК пояснили, що вартість послуг доставки буде розраховуватися індивідуально для кожного клієнта. Розмір оплати залежить тільки від обсягів споживання. Якщо людина споживає мало газу, то і за доставку з неї візьмуть небагато.

Якщо споживання газу значне, то і за доставку потрібно буде платити більше. Але є нюанс – плата за неї береться незалежно від плати за газ. Тобто, протягом опалювального сезону, коли приходять "важкі" платіжки, можна буде розраховуватися лише за газ, а доставку "закрити" пізніше, коли рахунки за газ будуть не такими великими. Тобто, можна буде одним платежем "закрити" період у півроку або рік.

"Для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік, або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн", – йдеться в повідомленні.

Плата за газ

Раніше OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

Також Гончарук заявив, що в грудні 2019 року комунальні платежі за опалення в Україні можуть бути знижені на 30% завдяки перерахунку тарифів місцевою владою.

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